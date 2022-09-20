İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Eylül Salı hava durumu...