İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu