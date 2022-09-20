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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Eylül Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 08:46 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 08:54
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı | 20 Eylül Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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