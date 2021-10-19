İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu