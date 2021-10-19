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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 19 Ekim Salı hava durumu....

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 08:49
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 19 Ekim Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

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Günlük burç yorumları - 19 Ekim Salı