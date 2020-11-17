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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 17 Kasım Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 17 Kasım Salı hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 17 Kasım Salı hava durumu....

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 08:46
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 17 Kasım Salı hava durumu...

Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünü hava raporunu yayınladı. İşte 17 Kasım Salı hava durumu....

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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 17 Kasım Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 17 Kasım Salı hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 17 Kasım Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 17 Kasım Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı
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