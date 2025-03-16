İzmir'de bugün termometreler 30 dereceye yaklaşacak! 16 Mart Pazar hava durumu...

Son dakika haberleri... Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Ege'de bugün hava nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 16 Mart Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Mart 2025 09:16 Son Güncelleme : 16 Mart 2025 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





