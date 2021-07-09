İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 9 Temmuz cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ve Kırkalreli'ini kıyı kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı