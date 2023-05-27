İzmir’de büyük uyuşturucu operasyonu! 52 şüpheli tutuklandı

3 aylık süren çalışmaların ardından 200 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 550 personel ile operasyon düzenlendi. 1 polis helikopterinin havadan destek verdiği, 10 narkotik köpeğin kullanıldığı operasyonda; 3 bin 750 gram metamfetamin, 650 gram esrar, 4 bin 737 sentetik hap, 115 uyuşturucu hap, 62 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ele geçirildi.