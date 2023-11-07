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Haberler Galeri İzmir'de denizanası kabusu! Yüzlercesi Foça plajlarına vurdu

İzmir'de denizanası kabusu! Yüzlercesi Foça plajlarına vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde özellikle yaz aylarında sıklıkla kıyıya vuran mavi renkli denizanası istilasına yenileri eklendi. Uzun kuyruklu olduğu görülen denizanaları vatandaşları tedirgin etti.

İHA

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 11:53 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 11:58

İzmir’de denizanası kabusu! Yüzlercesi Foça plajlarına vurdu

İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu.

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İzmir’de denizanası kabusu! Yüzlercesi Foça plajlarına vurdu

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı.

İzmir’de denizanası kabusu! Yüzlercesi Foça plajlarına vurdu

Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken, irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.

İzmir’de denizanası kabusu! Yüzlercesi Foça plajlarına vurdu

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.

İzmir’de denizanası kabusu! Yüzlercesi Foça plajlarına vurdu
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