İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Mert Küçükyumuk'un cenazesi, Aydın'daki Kemer Mezarlığına, anne ve çocuğunun cenazesi ise İzmir'in Bornova ilçesinde toprağa verildi. Çiftin, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim görürken tanıştığı ve 5 yıllık evli oldukları belirtildi.

AA