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Haberler Galeri İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de depremde hayatını kaybeden Eda ve Mert Küçükyumuk çifti ile 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, son yolculuklarına uğurlandı.

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2020 Salı 14:38 Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2020 Salı 14:38
İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan ailenin cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'a getirilen cenazeler, helallik alınması için Mert Küçükyumuk'un baba evine getirildi. Buradan alınarak Bey Camii'ne getirilen cenazelerin başındaki çiftin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun kıldırdığı cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Mert Küçükyumuk'un cenazesi, Aydın'daki Kemer Mezarlığına, anne ve çocuğunun cenazesi ise İzmir'in Bornova ilçesinde toprağa verildi. Çiftin, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim görürken tanıştığı ve 5 yıllık evli oldukları belirtildi.

AA

İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuğuna uğurlandı
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