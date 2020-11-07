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Haberler Galeri İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'

İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemeleri çadır kentte kurulan market ile depremzedelere dağıtılıyor.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2020 Cumartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2020 Cumartesi 20:29
İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu.

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İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'

Türkiye'nin dört bir yanından toplanan yardım malzemeleri, İzmir'in farklı noktalarında kurulan çadır kentlere gönderildi.

İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'

Yardımlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan 'Sosyal market' aracılığıyla depremzedelere dağıtılıyor.

DHA

İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'
İzmir'de depremzedeler için 'Sosyal market'
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