HaberlerGaleriİzmir'de Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başladı! 1 milyon gençle birebir iletişim
İzmir'de Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başladı! 1 milyon gençle birebir iletişim
Gençler ile kamu kurum ve kuruşluşlarını buluşturan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri İzmir'de başladı. Kurum temsilcileri, stantlarda burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi.
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:18Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:36
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İzmir'de başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda 40'ı aşkın kurum ve kuruluş, devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve çeşitli kurumların katıldığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.
Kurum temsilcileri, stantlarda burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve kurum yetkilileri de stantları ziyaret etti.
1 MİLYON GENÇLE BİRE BİR İLETİŞİM
Evren Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 16. durağı olan İzmir'de gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Etkinlikteki stantlarda, gençlerin, devletin sağladığı hibe, fon, burs, kredi gibi teşviklere ilişkin bilgi alabildiğini söyleyen Başar, şunları ifade etti:
"Gençlerimizin kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkanıyla neler yapabileceği hususunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TÜBİTAK'tan KOSGEB'e, TRT'den Anadolu Ajansı'na devletimizin 40'a yakın kamu kuruluşu uzman ekipleriyle birlikte gençlerimizi beklemektedir. Haftaya da inşallah Denizli'de olacağız. İzmir'de yaşayan, İzmir'in çevre il ve ilçelerinde yaşayan gençlerimizi buraya davet etmek istiyorum."