İzmir’de Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başladı! 1 milyon gençle birebir iletişim

"Gençlerimizin kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkanıyla neler yapabileceği hususunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TÜBİTAK'tan KOSGEB'e, TRT'den Anadolu Ajansı'na devletimizin 40'a yakın kamu kuruluşu uzman ekipleriyle birlikte gençlerimizi beklemektedir. Haftaya da inşallah Denizli'de olacağız. İzmir'de yaşayan, İzmir'in çevre il ve ilçelerinde yaşayan gençlerimizi buraya davet etmek istiyorum."