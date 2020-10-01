İzmir'de doğaya bırakılan molozlar tepki çekti

ÖNLEM ALINMASI ÇAĞRISI

Evli ve 2 çocuk babası Nazım Karacam (60), "Uyarıyoruz buraya çöp dökmeyin, moloz dökmeyin' diye. Bizi tehdit ediyorlar. 'Sen karışamazsın senin yetki belgen yok' diyorlar. Bir defa silah çıkardı bana 'Sen karışamazsın bana seni vururum' dedi. O nedenle tehlike yaşamamak için müdahale etmek istemiyorum. Şu görüntüye üzülüyorum.