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İzmir'de Efes Deve Güreşleri öncesi en süslü deve seçildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde 38. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali öncesi, organizasyona katılan hayvanlar arasından en süslü deve seçildi.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 18:23
İzmir'de Efes Deve Güreşleri öncesi en süslü deve seçildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde 38. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali öncesi, organizasyona katılan hayvanlar arasından en süslü deve seçildi.

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İzmir'de Efes Deve Güreşleri öncesi en süslü deve seçildi

Yarın Pamucak Deve Güreşi Alanı'nda düzenlenecek yarışlara katılan 15 deve, rengarenk süsleriyle İstasyon Meydanı'nda kortej yürüyüşü yaptı.

İzmir'de Efes Deve Güreşleri öncesi en süslü deve seçildi

Jürinin değerlendirmesi sonucu, Bodrum'dan getirilen Sürmelim isimli deve, bu yılın en süslü devesi seçildi.

İzmir'de Efes Deve Güreşleri öncesi en süslü deve seçildi

Etkinliği yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi takip etti.

İzmir'de Efes Deve Güreşleri öncesi en süslü deve seçildi
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