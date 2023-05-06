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Haberler Galeri İzmir'de ekiplerden kumar operasyon! 152 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'de ekiplerden kumar operasyon! 152 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 152 kişi suçüstü yakalandı. İşletmelerden birine daha önce 22, diğerine ise 18 kez aynı gerekçeyle operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi 12:17
İzmir’de ekiplerden kumar operasyon! 152 kişi suçüstü yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mayıs'ta Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmeye kumar baskını yaptı.

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İzmir’de ekiplerden kumar operasyon! 152 kişi suçüstü yakalandı

'Tombala' oynadıkları belirlenen 152 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplam 616 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattığı, yer temin ettikleri ve mühür bozdukları gerekçesiyle işletmeciler İ.A. ve A.K. gözaltına alındı, işletmeler mühürlendi.

İzmir’de ekiplerden kumar operasyon! 152 kişi suçüstü yakalandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, serbest kaldı.

İzmir’de ekiplerden kumar operasyon! 152 kişi suçüstü yakalandı

Beşyol'daki işletmeye daha önce 18, Gökdere'dekine de 22 kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılıp mühürlendiği bildirildi.

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