İzmir'de ekiplerden kumar operasyon! 152 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 152 kişi suçüstü yakalandı. İşletmelerden birine daha önce 22, diğerine ise 18 kez aynı gerekçeyle operasyon düzenlendiği öğrenildi.