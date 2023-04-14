İzmir'de ekiplerden operasyon! 5 milyon 755 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de ekiplerden operasyon! 5 milyon 755 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 milyon 755 bin 600 adet doldurulmuş sigara ile 258 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.