İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 1 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 09:52Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 10:08
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Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...