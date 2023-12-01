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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 1 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 09:52 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 10:08

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

Saat : 10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
FATİH ( ARAPKİRLİ OVA YOLU )
FIRINLI ( FURUNLU YOLU )
SADIKPAŞA
TOKATBAŞI ( OVA YOLU )
YAKACIK
YUSUFLU

Saat : 9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
AHMETBEYLER ( CEVİZLİ GARAJ )

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

Saat : 10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
KOZAĞAÇ ( 217/2. SK. 217/3. SK. 220. SK. 220/2. SK. 220/3. SK. 220/4. SK. 220/5. SK. 220/6. SK. 222/3. SK. 222/4. SK. 240. SK. 240/1. SK. 240/5. SK. 248/1. SK. 249. SK. 273. SK. 273/1. SK. 273/2. SK. 274. SK. 275. SK. 276. SK. 277. SK. 277/2. SK. 282. SK. 282/1. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )

Saat : 14:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
CUMHURİYET ( 8605. SK. MİMAR SİNAN CD. )

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
DEMİRTAŞ ( ÇANDARLI DİKİLİ YOLU DEMİRTAŞ GÖÇMEN GÖÇMEN 1 GÖÇMEN 4 GÖÇMEN 5 )

Saat : 10:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
GAZİ ( 28/1. SK. 28/2. SK. 28/25. SK. 28/29. SK. 28/3. SK. 28/4. SK. 28/5. SK. 28/6. SK. ALB. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. HASAN GÜVEN CD. KEMAL REİS CD. MEHMET EMİN GÜRKAN )
IRMAK ( HASAN GÜVEN CD. )

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

Saat : 9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
ANBARSEKİ
KÖSEDERE ( KARABURUN YOLU YUKARI BOYABAĞ )

Saat : 9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
AYDOĞDU ( AYDOĞDU AYDOĞDU KÖYÜ İÇ YOLU AYDOĞDU MAHALLESİ İÇ YOL DÜZOVA )

Saat : 9:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
YAYAKENT ( ARAPLI BEŞİRLİ CEVİZLİ GARAJ )

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