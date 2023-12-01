İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Cuma

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...