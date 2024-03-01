İzmir’de elektrik kesintisi 1 Mart Cuma 2024 | Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? soruları araştırılıyor. İşte 1 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...