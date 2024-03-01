İzmir’de elektrik kesintisi 1 Mart Cuma 2024 | Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Göçbeyli ( İmam Ali Sk. Çiçek Sk. Çalışkan Sk. Çakırlar Sk. Çakıl Sk. Yılmaz Sk. Yunus Emre Sk. Yeni Sk. Tarla Yolu Tahir Sk. Serçe Sk. Selvi Sk. Sağlık Sk. Rahmi Bey Sk. Pamuk Sk. Okul Sk. Nar Sk. Mezarlık Cd. Mescid Cd. Menekşe Sk. Köy İçi Yol Kurtuluş Sk. Kumlukaya Sk. Kozluca Cd. Kemaller Sk. Kazım Dirik Cd. Kartal Sk. Karacan Sk. Hüseyin Demir Cd. Hüseyin Acar Cd. Gül Sk. Göçbeyli Yolu Gani Sk. Doğan Sk. Dallık Cd. Cumhuriyet Cd. Cambazlar Sk. Bölcek Cd. Biçer Sk. Bigalı Sk. Bergama Cd. Badem Sk. Aşçılar Sk. Aydınlar Sk. Atılım Sk. Aslanlar Sk. Akasya Sk. DOSTLUK )
Ayaskent ( AYASKENT ATATÜRK 2. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. Araplar Sk. Ayaskent Köyü Aziziye Köyü Bağlar Cd. 1. Sk. Bergama Cd. Cami 3. Sk. Cumhuriyet Cd. Dere Cd. 3. Sk. Doğancı Köyü İç Yolu Düğün Salonu Sk. Eğitmen Sk. Eşref Bitlis Cd. Gazi Halil İbrahim Tulu Sk. Gazi Mehmet Şahin Sk. Gazi İsmail Sönmez Sk. Göçbeyli Yolu Hacı Arap Sk. Hürriyet Cd. Kurtuluş Cd. Menderes Sk. Okul Cd. Okul Cd. 4. Sk. Ulu Önder Yeni Cd. Yeni Cd. 5. Sk. Yeni Cd. 7. Sk. Üzeyir İnce Sk. İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Şehit Sami Gülen Cd. )
Paşaköy
Doğancı
Aziziye ( Şehit Cengiz Topel Cd. İnönü Cd. AYASPAŞA AZİZİYE )
Zağnoz ( Zağnos Köyü İç Yolu Zağnos )
Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )
Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )
Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )
Kozluca ( KOZLUCA MERKEZ Kozluca Köyü İç Yolu )
Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu Göçbeyli Yolu )
Ilgıncaber ( Ilgındere Köyü İç Yolu Ilgıncaber )
Durmuşlar ( Durmuşlar Köyü İç Yolu Durmuşlar )
Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )
Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Köyü İç Yolu Aşağıılgındere )
Alibeyli ( Göçbeyli Yolu Alibeyli Köyü İç Yolu Alibeyli )
Alhatlı ( Alhatlı Merkez Alhatlı Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 9:30 - 15:29
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Bölcek ( Altın Sk. Aralık Sk. Arifler Sk. Atatürk Cd. EDİP Barbaros Cd. Belediye Cd. ŞAFAK Cami Sk. Cömertler Sk DİNÇLER Filiz Sk. Garaj Cd. Göçbeyli Yolu Gül Sk. Gözde Hatipler Sk. Kahramanlar Cd. Kanarya Sk. Kara İncir Sk. Karadeniz Sk. Karaman Sk. Karıncalı Cd. Koca İmam Cd. Kumlu Cd. Kumru Sk. Küçük Sk. Kırcalar Sk. Köy İçi Yol Mithat Öz Cd. Mithatpaşa Cd. Namık Kemal Cd. Okul Cd. Ortakuyu Sk. Ortaokul Cd. OĞUZ RAHMİ KÖKEN Saka Sk. Sakarya Cd. Savaş Sk. Serçe Sk. Tuncanlar Cd. Turabey Sk. Yapılar Sk. Yarıcı Sk. Yeni Sk. ÇETİNKAYA Çivi Kuyu Cd. CEVİZ İstiklal Cd. Çivi Kuyu eylem SELÇUK ÇIKMAZI DEMİREL AKDENİZ DESTAN ÇARŞI LEVENT MEŞE ACET )
Kadıköy
Göçbeyli ( Göçbeyli Yolu )
Sarıcalar ( SARICALAR Köy İçi Yol Sarıcalar Sarıcalar Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları