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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? sorusu merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:54
İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 1 Mayıs İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

BAYRAKLI
01.05.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,288 SOKAK VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

BERGAMA
01.05.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİ TÜVTÜRK, KÜÇÜK SANAYİİ VE BP İSTASYON CİVARLARI

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

BORNOVA
01.05.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ DÖNMEZ DEPO TESİSLERİ,TEKNİK HORTUM BORU SAN.A.Ş.,ZANDAR&ZİMEKS DERİ GIDA TUR.SAN., KADIOĞLU UN YENİ STİL AYDINLATMA,OSMAN KIZILKAYA&İPEK OPTİK,ONETEKS, ASAŞ PETROL, ÇAĞATAY YEM SAN.,BEFORMET METAL,PINARBAŞI MAHALLESİ KISMEN 7408 SOKAK,HABAŞ,NAİL ÇUHADAR,DEVASA EĞİTİM HİZMETLERİ (TERMAK DEPO TESİSLERİ), TIPSAN,DALAN KİMYA ALAADDİN ORHAN,BMC SAN, ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇARKAN ELK SAN.HASAN ALİ TURGUT

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

FOÇA
01.05.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ, SAKARYA, DİCLE, FIRAT, YANCI SOKAKLARI VE CİVARLARI

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