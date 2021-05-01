İzmir'de elektrik kesintisi 1 Mayıs Cumartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? sorusu merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:50Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:54
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Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 1 Mayıs İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...