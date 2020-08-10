İzmir'de elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

KARABURUN
10.08.2020 09:00 14:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE MAH. KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , A-101
10.08.2020 10:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması TR-11 B-C KOLLARI KARABURUN MERKEZ MAH. BODRUM CADDESI BIR KISMI, NERGIZ SITESI , 3100, SOKAKLARI VE CIVARI
KARŞIYAKA
10.08.2020 08:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI, RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ, 1835/1, 1827, 1764 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2020 11:30 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEDEBAŞI MAHALLESİ, ORDU BULVARI, GÜN SAZAK BULVARI, 6111/4, 6120/1, 6111/1, 6131/1, 6156 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
10.08.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞYURDU YENI MAH. MENENGEÇ,DEMIRCI KUYUSU, ÇAMLI BAĞLAR,2. ÇEŞME, İSMAIL ULUSAN, OVA YOLU, ÇALI İÇI, BADEMCIK,KÖPRÜ, HALIT BAĞI, ÇINARCIK, HAYITLIK MEVKII VE CIVARLARI