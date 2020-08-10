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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintinin hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:41
İzmir'de elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir'de elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik 10 Ağustos tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı.

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BALÇOVA
10.08.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNCİRALTI MAHALLESİ, İNCİRALTI CADDESİ, FLAMİNGO, DERİN, MUHTAR, BAŞAK, DENİZKISI, SEHER, SANDAL, SEYRAN, 502 SOKAKLAR İLE BAHÇELERARASI MAHALLESİ, YENGEÇ, SEYRAN, KUMUL, 502 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2020 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNCİRALTI MAHALLESİ, İNCİRALTI CADDESİ, FLAMİNGO, DERİN, MUHTAR, BAŞAK, DENİZKISI SOKAKLAR İLE BAHÇELERARASI MAHALLESİ, YENGEÇ, 502 SOKAKLAR VE CİVARI

BAYINDIR
10.08.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OSMANLAR MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

BEYDAĞ
10.08.2020 10:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ERIKLI MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1

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İzmir'de elektrik kesintisi 10 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA
10.08.2020 09:30 15:30 ARIZA ONARIM BAKIM YAKA MAHALLESİ, ÖZBEK, HAVUZBAŞI SOKAK VE CİVARI
10.08.2020 09:30 15:30 ARIZA ONARIM BAKIM YAKA MAHALLESİ, YAKA CADDESİ, ÖZBEK SOKAK VE CİVARI
10.08.2020 16:00 19:00 TRAFO BAKIMI GÜRPINAR MAHALLESİ, 7055/8 SOKAK İLE R.G.M. HURDACILIK, DERE BETON
10.08.2020 16:00 21:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KEMALPAŞA MAHALLESİ, 7420, 7419/5, 7419/6 SOKAK VE CİVARI
10.08.2020 16:00 21:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KEMALPAŞA MAHALLESİ, 7419/4, 7419/7, 7419/9, 7419/10 SOKAK VE CİVARI

BUCA
10.08.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKSU MAHALLESİ, 693/13, 679/31, 679/28 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKSU MAHALLESİ, 687/14, 668/10, 693 SOKAKLAR VE CİVARI

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ÇİĞLİ
10.08.2020 13:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAĞDAŞ MAHALLESİ, 8821, 8819, 8822, 8823, 8818 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
10.08.2020 10:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCAOBA, KIROBA, MAZILI, DEMİRCİLER MAHALLELERİ, AGROBAY SERACILIK VE CİVARLARI

FOÇA
10.08.2020 09:00 15:30 AG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE BAĞARASI 416. SOKAK, FOÇA İZMİR KARAYOLU CADDESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ VE CİVARLARI

KARABAĞLAR
10.08.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM YURDOĞLU MAHALLESİ, 3946/1 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM PEKER MAHALLESİ, 5030, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5103, 5104, 5105, 5107 SOKAKLAR VE CİVARI

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KARABURUN
10.08.2020 09:00 14:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE MAH. KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , A-101
10.08.2020 10:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması TR-11 B-C KOLLARI KARABURUN MERKEZ MAH. BODRUM CADDESI BIR KISMI, NERGIZ SITESI , 3100, SOKAKLARI VE CIVARI

KARŞIYAKA
10.08.2020 08:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI, RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ, 1835/1, 1827, 1764 SOKAKLAR VE CİVARI
10.08.2020 11:30 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEDEBAŞI MAHALLESİ, ORDU BULVARI, GÜN SAZAK BULVARI, 6111/4, 6120/1, 6111/1, 6131/1, 6156 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
10.08.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞYURDU YENI MAH. MENENGEÇ,DEMIRCI KUYUSU, ÇAMLI BAĞLAR,2. ÇEŞME, İSMAIL ULUSAN, OVA YOLU, ÇALI İÇI, BADEMCIK,KÖPRÜ, HALIT BAĞI, ÇINARCIK, HAYITLIK MEVKII VE CIVARLARI

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