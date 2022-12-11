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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 11 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 09:14
İzmir'de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağını araştırıyor. İşte 11 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

ALİAĞA
11.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ALMAK TM KAREL1, ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-1 PRİMER, ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-2, HOROZGEDİGİ KÖYÜ , BAZTAŞ MADENCİLİK TR-2 ÖZEL, EGELİM DEPOLARI ÖZEL TR, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, EGE DEMİR ÖZEL, AKÇANSA ÖZEL TR, KAREL ÖZEL TR, BAZTAŞ PETROL A.Ş., KILIÇLAR KÖK M-262, KAREL DM, BAZTAŞ KÖK, HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İST.END.A.Ş. ÖZEL TR, EGELİM LOJİSTİK ARKAS ÖZEL TR, KAREL DEMİR TEL ÖZEL TR VE CİVARLARI
11.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ALMAK TM KAREL 2 SERDAR ÇETİN ÖZEL TR, GÖKÇİMEN ÖZEL TR, TUSA PETROL TURİZM ÖZEL TR, MEHMET PIÇAKCI ÖZEL TR, EGELİM KÖK, MCG KÖK, EGELİM LOJİSTİK ÖZEL, MCG AKARYAKIT ÖZEL TR, İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. ÖZEL TR, KAFKAS BETON ÖZEL TR VE CİVARLARI

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

BERGAMA
11.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN VE CİVARLARI
11.12.2022 10:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MARUFLAR-AVUNDUK-BALABAN VE CİVARLARI

BORNOVA
11.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ METRO KONFEKSİYON TEKSTİL,ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ, DEMİRIŞIK TEKSTİL, NEVZAT ONAY AYAKKABI,DENİZBANK,EGENET ÖZEL,10.JANDARMA TUGAY KOMUTANLIĞI,İZSU YEŞİLÇAMLI POMPASI,YEŞİLÇAM KÖYÜ,2002,2008,2009,2013 SOKAKLAR,AMBARLAR KAVŞAĞI,KEMALPAŞA CADDESİ,PINARBAŞI,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13 NOLU AMBARLAR, EFES ÇADIR,ERKOÇ BETON TESİSLERİ,BEMAŞ BETON,POMZA EXPORT,TT AVEA BAZ İST.,ÖZALTIN İNŞAAT KURUMSAL PETROL MADEN,İKSAŞ,İZBETON A.Ş., BATIBETON, BURKAY İNŞ.MADENCİLİK,BORNOVA BLD TEMİZLİK İŞLERİ, ÖZALTIN İNŞAAT VE CİVARLARI

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

BUCA
11.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2373,2372,2340,2342 SOKAKLAR VE CİVARLARI

FOÇA
11.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 289, 336, 338, 348 SOKAKLAR VE CİVARLARI

KARABURUN
11.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , İMECE , BIZIMKILER , YAMAÇ EVLERI , BÜYÜKKENT , SITELERI , YENILIMAN MEVKII BIR KISMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ , DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI ,

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

KONAK
11.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR,FEVZİ PAŞA,OĞUZLAR,AKDENİZ,ETİLER,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,KEMERALTI, MİMAR KEMALLETTİN CADDESİ,ONKOMER ONKOLOJİ MERKEZİ,HAYSU ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ,NURİ KÜÇÜK OTEL,SEVKON GAYR.,GAZİ BULVARI,ÇANKAYA SEMTİ BİT PAZARI,856,858,1362,1364,1369, 1415 SOKAKLAR VE CİVARI,GÜMRÜK REDRESÖR BİNASI,İMAM HATİP LİSESİ,TÜRK TELEKOM,ATAKALP, ARMİS OTEL
11.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1185/41-1185/42-1201 SOKAKLAR VE CİVARI
11.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN ,ALSANCAK,KOCAKAPI ,İMARİYE,HİLAL,YENİŞEHİR,BALLIKUYU, VEZİRAĞA,YEŞİLDERE, HALKAPINAR,AKARCALI MAHALLELERİ, MÜRSEL PAŞA BULVARI,KIBRIS ŞEHİTLER CADDESİ,TALATPAŞA BULV.,954-954/1-1039-1039/1-1052,1053,1054,1055,1070,1079,1080,1082,1083,1084,1085,1086,1087, 1088,1091, 1093,1095,1101-1102-1103-1104-1041-1063-1281,1355,1439,1440,1448,1114,1115,1116, 1118,5295,5296,5297,5298,5299,5300,5313,5314,5315,5333,5333/1 SOKAKLAR VE CİVARI,ALSANCAK YAPI KREDİ DEPOLARI,DİKKAYA, ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU,TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU, TRAFİK BİNASI

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