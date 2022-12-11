İzmir’de elektrik kesintisi 11 Aralık Pazar

KONAK
11.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR,FEVZİ PAŞA,OĞUZLAR,AKDENİZ,ETİLER,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,KEMERALTI, MİMAR KEMALLETTİN CADDESİ,ONKOMER ONKOLOJİ MERKEZİ,HAYSU ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ,NURİ KÜÇÜK OTEL,SEVKON GAYR.,GAZİ BULVARI,ÇANKAYA SEMTİ BİT PAZARI,856,858,1362,1364,1369, 1415 SOKAKLAR VE CİVARI,GÜMRÜK REDRESÖR BİNASI,İMAM HATİP LİSESİ,TÜRK TELEKOM,ATAKALP, ARMİS OTEL
11.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1185/41-1185/42-1201 SOKAKLAR VE CİVARI
11.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN ,ALSANCAK,KOCAKAPI ,İMARİYE,HİLAL,YENİŞEHİR,BALLIKUYU, VEZİRAĞA,YEŞİLDERE, HALKAPINAR,AKARCALI MAHALLELERİ, MÜRSEL PAŞA BULVARI,KIBRIS ŞEHİTLER CADDESİ,TALATPAŞA BULV.,954-954/1-1039-1039/1-1052,1053,1054,1055,1070,1079,1080,1082,1083,1084,1085,1086,1087, 1088,1091, 1093,1095,1101-1102-1103-1104-1041-1063-1281,1355,1439,1440,1448,1114,1115,1116, 1118,5295,5296,5297,5298,5299,5300,5313,5314,5315,5333,5333/1 SOKAKLAR VE CİVARI,ALSANCAK YAPI KREDİ DEPOLARI,DİKKAYA, ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU,TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU, TRAFİK BİNASI