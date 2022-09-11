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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:44 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:48
İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde ne kadar süreli kesinti yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 11 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

BERGAMA
11.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ
11.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİ 2.SANAYİ SİTESİ, İSLAMSARAY MAHALLESİ TÜVTÜRK CİVARI
11.09.2022 10:00 16:00 TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI KINIK YOLU ÜZERİ İŞLETMELER-BEYLER ÇAYIRI GRB
11.09.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ STADYUM KOOP. CİVARI
11.09.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ MALTEPE CAMİİ CİVARI
11.09.2022 13:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ ASKERİ LOJMANLAR CİVARI CİVARI
11.09.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİ KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

BORNOVA
11.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,75, KAZIM KARABEKİR CADDESİ,72, 73, 74, 75, 77, 71, 13, 14, 15/1,16 SOKAKLAR VE CİVARI
11.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK ,GÜRPINAR MAHALLELERİ,6106/2-5-6-4-6-24-25-28-29,7018 SOKAKLAR, ONURCAN AMBALAJ, İZDÖKSAN İZMİR DÖKÜM SANAYİ,SEDAT GÖÇEN,ÇOLAKLAR DÖKÜM SAN,İLHAN ASLAN,TELSANAT,EGEMER,BUCA KALK.KOOP,ERGUN ÇATALKAYA,İBB RADYOLİNK,TURKCELL,,ŞAHİN DÖKÜM,PSD DÖKÜM,YAVUZ DÖKÜM SANAYİ,IŞIK ÇELİK DÖKÜM,ÖZTUNÇ DÖKÜM,BERRAK DÖKÜM, IŞIK ÇELİK DÖKÜM,BAHADIR ÖZKAHRAMAN
11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,6166 SOKAK CİVARI,FEHMİ UÇAR
11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,ULÇAY LTD.,7408,402/1-2 SOKAKLAR,MOTOPARSAN, HÜSEYİN ÇOBAN, FİBROSAN DEPO,GÖNÜLŞEN OTOMOTİV,CELAL MALGAT(BOTAŞ), T.KUTLUKAYA,BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ,PAMUKTUR,LABRİS ULUSLARARASI İNŞAAT,ERDİLOĞLU OTOMOTİV, BÜYÜKOSMANOĞULLARI İNŞAAT,MODPARSAN,ALİ DÖNMEZ DEPO TESİSLERİ,TEKNİK HORTUM BORU SAN.A.Ş.,ZANDAR&ZİMEKS DERİ GIDA TUR.SAN.,KADIOĞLU UN YENİ STİL AYDINLATMA,OSMAN KIZILKAYA&İPEK OPTİK,ONETEKS, ASAŞ PETROL,ÇAĞATAY YEM SAN.,BEFORMET METAL,HABAŞ,NAİL ÇUHADAR,DEVASA EĞİTİM HİZMETLERİ (TERMAK DEPO TESİSLERİ), TIPSAN,DALAN KİMYA ALAADDİN ORHAN,BMC SAN, ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇARKAN ELK SAN.HASAN ALİ TURGUT
11.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKKENT ,GÜRPINAR,PINARBAŞI MAHALLESİ,AYGAZ AŞ. LPG DOLUM TESİSLERİ, BEŞLER KARTON AMBALAJ ,ÇİFTEL TURİZM GIDA SAN,İZPA PALET ,PINAR YAPI ÜRÜNLERİ ,TACETTİN SARGIN ,POLY-M İNŞ. MALZEMELERİ, 7004,7004/12 ,7013 SOKAKLAR VE CİVARI
11.09.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİMŞEKLER YANGIN SÖNDÜRME,HABER EKSPRESS GAZETESİ,KADIOĞLU YEM,SURTAŞ OTO,ÖZCAN ÇİVİ,BÜYÜKOSMANOĞULLARI DEPOLARI,AGS PARAFİN,DELTA DENİZCİLİK,UFUK ISICAM,ÇEMAŞ ÇELİK,İZMİR OTO CAM,KAVUKLAR AKARYAKIT

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

BUCA
11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2373,2372,2340,2342 SOKAK VE CİVARLARI
11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2360,2371,2372,2360/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
11.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MAHALLESİ,E.Ü. RASATHANE

DİKİLİ
11.09.2022 08:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE -GAZİ MAHALLESİ-ULUS MAHALLESİ-KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-KOYUNDERE TOKİ AHISKA EVLERİ-CUMHURİYET MAHALLERİNİN TAMAMI -ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

FOÇA
11.09.2022 09:00 13:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE FOÇA YENİ BAĞARASI FOÇAKÖY-ADAÇAYI-REYHAN-SEDİR-ŞEBBOY-PİYAN-ÇUHA SOKAKLAR VE CİVARI

GÜZELBAHÇE
11.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ VE CİVARI,YELKİ TR-5
11.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,YELKİ TR-1 DM-2/7,YELKİ DM-2/8

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

KEMALPAŞA
11.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞAĞI KIZILCA MAH. HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI YOLU, 2000/1 SK. 2000 SK. HARMAN TEPE. KEMALPAŞA YOLU 2032 SOKAK VE CIVARLARI
11.09.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAH. AK-EGE MADEN ÖZEL TR, EGE KUM 1 ÖZEL TR, RIZA AYDIN SULAMA GRUBU TR, ULAŞTIRMA DENIZCILIK ÖZEL TR, EFKAR TAVUKÇULUK ÖZEL TR, BEKIR CELEP ÖZEL TR, AYDINLAR MADENCILIK ÖZEL TR, BATI BETON A.Ş ÖZEL TR, AYDINLAR MADENCILIK ÖZEL TR, AYDINLAR MAD. İNŞ SAN ÖZEL TR, AYDINLAR KUM ÇAKIL ÖZEL TR, AYDIN KUM ÖZEL TR, FLOURAY MADENCILIK ÖZEL TR, AYDIN İNŞ. SAN. ÖZEL TR, MEHMET URSAY ÖZEL TR, ABALIOĞLU SU POMPALARI ÖZEL TRAFPLARI VE CIVARLARI

MENDERES
11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAH. CÜNEYTBEY MAH.

MENEMEN
11.09.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ-ÇEKİRGE YOLU-8764/2 SK.-ALATTİN KAHRAMANOĞLU-ERDOĞAN KUŞÇU-AS-MİRA PETROL VE KİMYA-SERDEM OKULLARI-BEŞKARDEŞLER ÇİFTLİĞİ-YAKUP YAKARGİL-ULUKENT HAYVAN ET ENTEGRE TESİS ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
11.09.2022 10:00 14:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SEMRA ÖNAL-BAKİ CELEP-REFİK İYİUYURLAR-MEHMET ACAR-KURULTAK GIDA-ALTINTAŞ GIDA-DEY PAMUK ÇIRÇIR-ÜÇ KUZENTARIM-DOĞAN ÇANDARLI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

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