İzmir’de elektrik kesintisi 11 Eylül Pazar

BORNOVA
11.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,75, KAZIM KARABEKİR CADDESİ,72, 73, 74, 75, 77, 71, 13, 14, 15/1,16 SOKAKLAR VE CİVARI
11.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK ,GÜRPINAR MAHALLELERİ,6106/2-5-6-4-6-24-25-28-29,7018 SOKAKLAR, ONURCAN AMBALAJ, İZDÖKSAN İZMİR DÖKÜM SANAYİ,SEDAT GÖÇEN,ÇOLAKLAR DÖKÜM SAN,İLHAN ASLAN,TELSANAT,EGEMER,BUCA KALK.KOOP,ERGUN ÇATALKAYA,İBB RADYOLİNK,TURKCELL,,ŞAHİN DÖKÜM,PSD DÖKÜM,YAVUZ DÖKÜM SANAYİ,IŞIK ÇELİK DÖKÜM,ÖZTUNÇ DÖKÜM,BERRAK DÖKÜM, IŞIK ÇELİK DÖKÜM,BAHADIR ÖZKAHRAMAN
11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,6166 SOKAK CİVARI,FEHMİ UÇAR
11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,ULÇAY LTD.,7408,402/1-2 SOKAKLAR,MOTOPARSAN, HÜSEYİN ÇOBAN, FİBROSAN DEPO,GÖNÜLŞEN OTOMOTİV,CELAL MALGAT(BOTAŞ), T.KUTLUKAYA,BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ,PAMUKTUR,LABRİS ULUSLARARASI İNŞAAT,ERDİLOĞLU OTOMOTİV, BÜYÜKOSMANOĞULLARI İNŞAAT,MODPARSAN,ALİ DÖNMEZ DEPO TESİSLERİ,TEKNİK HORTUM BORU SAN.A.Ş.,ZANDAR&ZİMEKS DERİ GIDA TUR.SAN.,KADIOĞLU UN YENİ STİL AYDINLATMA,OSMAN KIZILKAYA&İPEK OPTİK,ONETEKS, ASAŞ PETROL,ÇAĞATAY YEM SAN.,BEFORMET METAL,HABAŞ,NAİL ÇUHADAR,DEVASA EĞİTİM HİZMETLERİ (TERMAK DEPO TESİSLERİ), TIPSAN,DALAN KİMYA ALAADDİN ORHAN,BMC SAN, ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇARKAN ELK SAN.HASAN ALİ TURGUT
11.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKKENT ,GÜRPINAR,PINARBAŞI MAHALLESİ,AYGAZ AŞ. LPG DOLUM TESİSLERİ, BEŞLER KARTON AMBALAJ ,ÇİFTEL TURİZM GIDA SAN,İZPA PALET ,PINAR YAPI ÜRÜNLERİ ,TACETTİN SARGIN ,POLY-M İNŞ. MALZEMELERİ, 7004,7004/12 ,7013 SOKAKLAR VE CİVARI
11.09.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİMŞEKLER YANGIN SÖNDÜRME,HABER EKSPRESS GAZETESİ,KADIOĞLU YEM,SURTAŞ OTO,ÖZCAN ÇİVİ,BÜYÜKOSMANOĞULLARI DEPOLARI,AGS PARAFİN,DELTA DENİZCİLİK,UFUK ISICAM,ÇEMAŞ ÇELİK,İZMİR OTO CAM,KAVUKLAR AKARYAKIT