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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik 13 Ekim Cuma kesinti detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 11:14 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 11:18

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: GÜZELHİSAR ( GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 BALABANPAŞA BALABANPAŞA SK. ÇAMALTI SK. ÇARŞI SK. ÇAYIR GAVURDERE HAMAM SK. KIBRIS CD. KÖPRÜLÜ 1. SK. KÜLTÜR KÜLTÜR SK. MERKEZ CD. MESCİT SK. OLUKLU ÇEŞME SK. SEYHAN SK. TABAKHANE TABAKHANE SK. TEPE 1. SK. )

KURTULUŞ ( 683. SK. 726 726. SK. 729 730 731 736 740 742 743 744 745 746 ÇAMLIK GÜN GÜZELHİSAR NENEHATUN )

KÜLTÜR

YENİ ( 797. SK. 799 801. SK. 803 841 841. SK. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler:

KADIKÖY ( KADIKÖY KÖYÜ İÇ YOLU )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: KAVAKLIDERE ( ANKARA CEMRE ÇITAK ÇITAK SK. DERE SK. DERYA EYLÜL EYLÜL SK. KAVAK SK. KAVAKLIDERE KAVAKLIDERE CD. KEKİK ÖZEN )

YEŞİLÇAM ( KAVAKLIDERE CD. )

Kesinti saati: 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler: ERZENE ( HASAN ALİ YÜCEL CD. )

ERZENE ( 114. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: EGEMENLİK ( 6081. SK. 6082. SK. )

IŞIKLAR ( ALP CD. )

Kesinti saati: 12:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ESENTEPE ( 8809/39. SK. 8831. SK. 8838/2. SK. 8838/3. SK. AHMET YESEVİ BLV. )

ESENTEPE ( 8809/44. SK. 8809/47. SK. )

Kesinti saati: 8:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: KÜÇÜK ÇİĞLİ ( 8780/11. SK. 8780/27. SK. 8780/28. SK. 8780/29. SK. 8780/3. SK. 8780/32. SK. 8780/33. SK. 8780/34. SK. 8780/7. SK. 8780/8. SK. )

KÜÇÜK ÇİĞLİ ( 8780/2. SK. 8780/23. SK. 8780/24. SK. 8780/27. SK. 8780/3. SK. )

Kesinti saati: 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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