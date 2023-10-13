İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: KAVAKLIDERE ( ANKARA CEMRE ÇITAK ÇITAK SK. DERE SK. DERYA EYLÜL EYLÜL SK. KAVAK SK. KAVAKLIDERE KAVAKLIDERE CD. KEKİK ÖZEN )
YEŞİLÇAM ( KAVAKLIDERE CD. )
Kesinti saati: 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: ERZENE ( HASAN ALİ YÜCEL CD. )
ERZENE ( 114. SK. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: EGEMENLİK ( 6081. SK. 6082. SK. )
IŞIKLAR ( ALP CD. )
Kesinti saati: 12:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları