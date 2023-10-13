İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ekim Cuma

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...