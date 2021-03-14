İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

BORNOVA
14.03.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,ARÇELİK DEPOLARI
14.03.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6133/1 SOKAK VE CİVARI,AYSALLAR PETROL (İLETEN PETROL OFİS )
14.03.2021 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEKLİ KÖY MAHALLESİ, 8500,MANOLYA SOKAKLAR VE ÇAMLIK CADDESİ
14.03.2021 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ, TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL, YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP, ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN