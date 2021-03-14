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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 14 Mart Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 08:54
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Mart Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

BEYDAĞ
14.03.2021 09:00 16:00 AG ARIZA BAKIM ONARIM ALAKEÇILI MAHALLESI MOLLA ÖMER SOKAK TR-16

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

BORNOVA
14.03.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,ARÇELİK DEPOLARI
14.03.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6133/1 SOKAK VE CİVARI,AYSALLAR PETROL (İLETEN PETROL OFİS )
14.03.2021 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEKLİ KÖY MAHALLESİ, 8500,MANOLYA SOKAKLAR VE ÇAMLIK CADDESİ
14.03.2021 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ, TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL, YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP, ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

BUCA
14.03.2021 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ ,KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Pazar!

KEMALPAŞA
14.03.2021 09:00 12:00 OG 3. ŞAHIS TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI 29 EKIM MAH. SARILAR MAH. SINANCILAR MAH. OVACIK MAH. KIRAZLIK, BEYLER YOLU, TURGUTLU CD. SAZ MAH. YOLU, SINANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, CEVIZDERE YOLU KÜMEEVLERI, GÜVENDIK YOLU, MERKEZ YOLU, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU, VE CIVARLARI MANEVRA

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