İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Aziziye ( AZİZİYE AYASPAŞA İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. )
Ayaskent ( AYASKENT ATATÜRK 2. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. Araplar Sk. Ayaskent Köyü Aziziye Köyü Bağlar Cd. 1. Sk. Bergama Cd. Cami 3. Sk. Cumhuriyet Cd. Eşref Bitlis Cd. Gazi Mehmet Şahin Sk. Hacı Arap Sk. Hürriyet Cd. Okul Cd. Okul Cd. 4. Sk. Ulu Önder Yeni Cd. Üzeyir İnce Sk. İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Şehit Sami Gülen Cd. )
Zağnoz
Doğancı
Paşaköy
Zağnoz ( Zağnos Zağnos Köyü İç Yolu )
Ayaskent
Kadıköy ( Göçbeyli Yolu Kadıköy Köyü İç Yolu )
Durmuşlar ( Durmuşlar Köyü İç Yolu Durmuşlar )
Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )
Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )
Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )
Bölcek ( Köy İçi Yol )
Bölcek
Göçbeyli ( Göçbeyli Yolu )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Kesinti saati: 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları