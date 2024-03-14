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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 14 Mart Perşembe (bugün) elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 14 Mart Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 12:19

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 14 Mart Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yenişakran ( 407. Sk. 3288 3315 3315/1 323. Sk. 3278/10. Sk. 3288/1. Sk. 3302. Sk. 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. İNCİRLİK 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. KOCA MİMAR SİNAN Çeşme Önü Cd. İncirlik Sk. 3278 3278/9 MUHTAR EMİR ALİ 3453 3391/1 3309 3278/3 Çeşme Önü Cd. 3386/1 3278/2 3290 1.ÇEVRE YOLU 3302/1 3278/1 3410 3466 Sk. 3435 Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. 3382 2. ÇEVRE YOLU 3278/6 MUHTAR EMİRALİ CAD. 3379 3323/1 3323/2 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3475 Sk. 3423 Sk. 3479 Sk. 3278/12 Sk. 3502 3455 3391 3461 )

Yüksekköy

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )

Bahçedere

Kurtuluş ( GÜN GÜZELHİSAR GÜN GÜZELHİSAR Tuna Cd. 745 744 ÇAMLIK 730 740 683 670 742 731 726 729 746 736 670. Sk. 683. Sk. 726. Sk. NENEHATUN 743 )

Kültür ( HARAÇÇI BAHÇE KÜME EVLER 698. Sk. 701. Sk. 704. Sk. 711. Sk. 713. Sk. 719. Sk. 720. Sk. 723. Sk. Aliağa Atık Su Arıtma Tesisi Yolu Sakin Sk. Tuna Cd. ÇAMLIK 718 )

Çaltılıdere ( KASIM HAZİRAN Bayırkent Sk. Cami 1. Sk. Cami Sk. Deniz Sk. Gül 1. Sk. Hacılar Sk. Karşıyaka Yolu Lale Sk. Mart Sk. Nergiz 2 Sk. Nergiz 2. Sk. Nisan Sk. Ocak Sk. Okul 3. Sk. Tavus Sk. Yalı Sk. ŞUBAT Çanakkale Ana Yolu Cd. KASIM HAZİRAN Bayırkent Sk. Cami 1. Sk. Cami Sk. Deniz Sk. Gül 1. Sk. Hacılar Sk. Karşıyaka Yolu Lale Sk. Mart Sk. Nergiz 2 Sk. Nergiz 2. Sk. Nisan Sk. Ocak Sk. Okul 3. Sk. Tavus Sk. Yalı Sk. ŞUBAT Çanakkale Ana Yolu Cd. )

Güzelhisar ( GAVURDERE GÜZELHİSAR TEPE 17/30 GAVURDERE GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 17/20 Balabanpaşa Sk. BALABANPAŞA Hamam Sk. Köprülü 1. Sk. Kültür Kültür Sk. Kıbrıs Cd. Merkez Cd. Mescit Sk. Oluklu Çeşme Sk. Seyhan Sk. Tabakhane Sk. Tepe 1. Sk. Çamaltı Sk. Çarşı Sk. Çayır TABAKHANE )

Kalabak

Yeni ( 851 864 882 879 903 937 803 922 866 861 865 858 850 Yavuz Sk. Nene Hatun Cd. Kıbrıs Cd. GÜZELHİSAR 875. Sk. 863. Sk. 856. Sk. 852. Sk. 841 849. Sk. 844. Sk. 841. Sk. 801. Sk. 797. Sk. 805 804 799 872 975 921 912/1 )

Yalı ( HARACCIBAHCE HARAÇÇI BAHÇE )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Mansuroğlu ( 286/3. Sk. 286/3. Sk. Ankara Ankara )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Aziziye ( AZİZİYE AYASPAŞA İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. )

Ayaskent ( AYASKENT ATATÜRK 2. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. Araplar Sk. Ayaskent Köyü Aziziye Köyü Bağlar Cd. 1. Sk. Bergama Cd. Cami 3. Sk. Cumhuriyet Cd. Eşref Bitlis Cd. Gazi Mehmet Şahin Sk. Hacı Arap Sk. Hürriyet Cd. Okul Cd. Okul Cd. 4. Sk. Ulu Önder Yeni Cd. Üzeyir İnce Sk. İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Şehit Sami Gülen Cd. )

Zağnoz

Doğancı

Paşaköy
Zağnoz ( Zağnos Zağnos Köyü İç Yolu )

Ayaskent

Kadıköy ( Göçbeyli Yolu Kadıköy Köyü İç Yolu )

Durmuşlar ( Durmuşlar Köyü İç Yolu Durmuşlar )

Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )

Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )

Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )

Bölcek ( Köy İçi Yol )

Bölcek

Göçbeyli ( Göçbeyli Yolu )

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ

Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mart Perşembe

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yenigün ( Uğur Mumcu Cd. Uğur Mumcu 271/6. Sk. 271/4. Sk. 268/4. Sk. 268/2. Sk. 268/1. Sk. NAZIM HİKMET 266/2. Sk. 265/5. Sk. 265/4. Sk. 265/3. Sk. 265/2. Sk. 265/1. Sk. 266. Sk. 265/9. Sk. 265/8. Sk. 265/7. Sk. 265/6. Sk. )

Kozağaç ( Uğur Mumcu Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Hürriyet ( 507. Sk. 505. Sk. 503. Sk. 456. Sk. 489. Sk. 464. Sk. 462. Sk. 458. Sk. )

Çaldıran ( 433/8. Sk. 433/12 433/15 433/3 433/9. Sk. 433/6. Sk. 433/5. Sk. 433/3. Sk. 433/16. Sk. 433/14. Sk. 433/13. Sk. 433/11. Sk. 433/10. Sk. 433. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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