İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

ÇİĞLİ
14.01.2021 09:00 12:00 HAT DEMONTAJ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8821,8823 SOKAKLAR VE CİVARI
14.01.2021 13:00 15:00 HAT DEMONTAJ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ, 8823, 8818, 8861/1, 8860 SOKAKLAR VE CİVARI
FOÇA
14.01.2021 09:00 10:30 AG YENİ ABONELİK BAĞLANTISI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI ŞÜKRAN KANIK KARACA, AYŞE NAZAN BİLGİN, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI, MEHMET GÖNÜLCAN, UFUK AŞICI, GÜL DEMİRAY, TAN GÜBRE, MEHMET ASLAN, NALAN ERDOĞAN, ANDO TARIM, GÖNÜL ENGİN, BERRİN DURMAZ VE CİVARLARI
14.01.2021 09:00 12:00 AG YENİ ABONELİK BAĞLANTISI NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİNİN TAMAMI MERKEZ, KAZIMDİRİK, HACI VELİ MAHALLELERİ, İZMİR FOÇA KARAYOLU, REHA MİDİLLİ OKULU, PAZAR YERİ, HACIVELİ İÇME SUYU VE CİVARLARI