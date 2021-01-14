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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 14 Ocak tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:14 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:26
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de ugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 14 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

BUCA
14.01.2021 10:00 16:00 AOB ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ, 202/5, 202/58, 202/10, 202/49 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME

14.01.2021 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 16 EYLÜL MAHALLESI ÇEŞME SU SIT.,ÖZ ELIF SIT.,ORKENT SIT.,CUMHURIYET MAHALLESI HAVACILAR SIT.,CUMHURIYET SIT.,ONTUR SIT.,DUYGU VILDAN SIT.,MAVI DILEK SIT.,ANKARALILAR SIT.,YEŞILIRMAK SIT.,İZIB-YENIBIRLIK SIT.,DALYAN MAHALLESI GÜZELDENIZ SIT.,DALYAN PIDE ÇEVRESI, ÜNIVERSITE MAHALLESI TAN SIT.,EGE ÜNIVERSITESI ÇEŞME TURIZM FAKÜLTESI ÇEVRESI,ALI BOSTAN PLAJI VE ÇEVRELERI(DALYAN YOLU ÜZERINDEKI XLPE ÇALIŞMASI)

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

ÇİĞLİ
14.01.2021 09:00 12:00 HAT DEMONTAJ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8821,8823 SOKAKLAR VE CİVARI
14.01.2021 13:00 15:00 HAT DEMONTAJ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ, 8823, 8818, 8861/1, 8860 SOKAKLAR VE CİVARI

FOÇA
14.01.2021 09:00 10:30 AG YENİ ABONELİK BAĞLANTISI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI ŞÜKRAN KANIK KARACA, AYŞE NAZAN BİLGİN, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI, MEHMET GÖNÜLCAN, UFUK AŞICI, GÜL DEMİRAY, TAN GÜBRE, MEHMET ASLAN, NALAN ERDOĞAN, ANDO TARIM, GÖNÜL ENGİN, BERRİN DURMAZ VE CİVARLARI
14.01.2021 09:00 12:00 AG YENİ ABONELİK BAĞLANTISI NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİNİN TAMAMI MERKEZ, KAZIMDİRİK, HACI VELİ MAHALLELERİ, İZMİR FOÇA KARAYOLU, REHA MİDİLLİ OKULU, PAZAR YERİ, HACIVELİ İÇME SUYU VE CİVARLARI

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

KARABURUN
14.01.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA TR-8 - TR-52 UFUK SITESI ÇIKIŞI - TR-8 - B - C KOLLARI - UFUK SITESI TAMAMI ARDIÇ 90 SOKAK VE CIVARI
14.01.2021 10:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ANBARSEKI MAH. EŞENDERE MEVKII TR-1

KARŞIYAKA
14.01.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA YALI MAHALLESİ, 6413, 6414, 6411, 6414/4, 6411/4, 6411/1, 6410, 6409, 6412 SOKAK VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Perşembe

KEMALPAŞA
14.01.2021 09:00 15:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞUKPINAR VE ATATÜRK MAH. BELEDIYE CD. 7 SK. 4SK. 324 SK. 311 SK. 30 SK. 11/1 SK. 307 SK. 302/1 SK. VALI KAZIM DIRIK CD. 303 SK. 302 SK. 1/1 SOKAK VE CIVARLARI

KINIK
14.01.2021 13:00 15:00OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE CUMALI MAHALLESİ VE CİVARLARI

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