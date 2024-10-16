İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (16 Ekim Çarşamba) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Ekim 2024 12:54 Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





