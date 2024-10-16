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İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (16 Ekim Çarşamba) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Nohutalan ( 7800 AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )

Barbaros ( 7022 7030 7021 7000 7010 7021/1 7042 7005 7020 7015 7018 7037 7024 BARBAROS 7003 7004 7027 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. 7012 7019. Sk. 7026 7028 7028/1 Sk. 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7032 7035/1 7030/2 7023 7019 7039 7009 )

Germiyan

Birgi ( 7514 )

Kadıovacık ( 9501 VATAN ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. )

Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Torasan ( 595. Sk. 595 591. Sk. 589. Sk. 564. Sk. 593 566 594 592 597. Sk. Kemal Ertan Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları


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Kesinti yapılacak yerler: Yenikent ( ORKİDE Sarı Zeybek Sk. DALYA KOLYOZ HÜSEYİN ZEREN MUSTAFA ERTEKİN )

Yelaltı ( Kültür Sk. KISMET Nur Dikmen Cd. Pırlanta Sk. Tümer Sk. ZÜMRÜT BULUT ÜÇ DEĞİRMENLER Atlas Sk. Avni Erdoğan Cd. Bulut Sk. )

Kesinti saati: 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )

Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )

Durmuşlar ( Durmuşlar Durmuşlar Köyü İç Yolu )

Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )

Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( FATİH SULTAN MEHMET )

Toki

Adnan Menderes ( Bursa Faik Tokluoğlu Blv. Geçit Sk. Harman Sk. Kadife Sk. Mevlana Rasulzade Bulvarı İpek )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )

Ovacık ( şehit gürol madan cad tozlu )

Tekke ( bayırlı boğaz TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU BOĞAZ Ödemiş Salihli Yolu Elmabağı Köyü boğaz küme evleri BOĞAZ KÜME EVLER gölcük boğaz çepeller mevkii )

Bozdağ ( Şener Sk. Şehitler Cd. Şafak Sk. İnönü Cd. Üçler Sk. AKÇAY Çınarlı Sk. Çukurçeşme Sk. Yeniyol Sk. Yağcılar Sk. Yazar Sk. Yayla Sk. Yalçın Sk. Ufuk Sk. Turist Sk. Solmaz Sk. Sofular Sk. Saraçoğlu Cd. Saraybey Sk. Pınarbaşı Sk. Otel Sk. Muştuluk Sk. Molla Gürani Sk. Mescit Sk. Mermeroluk Sk. KIRKOLUK Kırçiçek Sk. VALİ Kazım Dirik Cd Kadılar Sk. Hilal Sk. Gürsel Cd. Güney Sk. Günay Sk. Fatih Cd. Evren Cd. Ergut Cd. Doğu Sk. Değirmen Sk. Cami Sk. Atatürk Cd. Ada Sk. EKİM SOKAK sofular yeniyol sokak )

Gölcük ( İNCİLİ BAŞAKIN BARIŞ tilkili sokak mavigöl cad. gürgen site-3 sk MAVİGÖL ada sk MURSALLI SUBATAN YAYLASI SARAÇOĞLU CAD. Çınar Sk. Çinardibi Çağlayan Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. YENER Yaz Çk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Mavigöl Levent Sk. Kültür Cd. Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kaymak Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Hürriyet Cd. Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Demirel Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. kınalı 2 eren dede şükrü saraçoğlu karakaş HACI KÖSE SOK TOKİ ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK BENGİSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA mustafa kemal ATATÜRK CAD. örselli sk. SARINIÇ SK İLKBAHAR )

Mursallı ( anacık çeşmesi mevkii ÖDEMİŞ CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu )

Ocaklı

Oğuzlar ( oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ Oğuzlar Köyü İç Yolu )

Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLERİ )

Zafer ( 1366. Sk. AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )

Umurbey ( yanıkkır mevkii sakallı mevkii Tire Ödemiş Yolu )

Süleyman Demirel

Kuvvetli

İnönü

Hürriyet ( 1662. Sk. 1642. Sk. OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ KARAHAYIT MEVKİİ KÜME EVLERİ )

Günlüce ( Şehit Sk. Çobanlar Sk. Yukarı Mahalle Yolu Tepecik Sk. Sağlık Ocağı Sk. Savaş Sk. Saglık Sk. SEHER SK. Okul Sk. Mursallı Sk. Kartal Sk. Karcı Sk. Hacı Ahmet Sk. Gökçe Sk. Ekinci Sk. Artıcak Sk. DATBEY )

Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )

Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )

Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )

Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları