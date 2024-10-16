İzmir’de elektrik kesintisi! 16 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Ovacık ( şehit gürol madan cad tozlu )
Tekke ( bayırlı boğaz TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU BOĞAZ Ödemiş Salihli Yolu Elmabağı Köyü boğaz küme evleri BOĞAZ KÜME EVLER gölcük boğaz çepeller mevkii )
Bozdağ ( Şener Sk. Şehitler Cd. Şafak Sk. İnönü Cd. Üçler Sk. AKÇAY Çınarlı Sk. Çukurçeşme Sk. Yeniyol Sk. Yağcılar Sk. Yazar Sk. Yayla Sk. Yalçın Sk. Ufuk Sk. Turist Sk. Solmaz Sk. Sofular Sk. Saraçoğlu Cd. Saraybey Sk. Pınarbaşı Sk. Otel Sk. Muştuluk Sk. Molla Gürani Sk. Mescit Sk. Mermeroluk Sk. KIRKOLUK Kırçiçek Sk. VALİ Kazım Dirik Cd Kadılar Sk. Hilal Sk. Gürsel Cd. Güney Sk. Günay Sk. Fatih Cd. Evren Cd. Ergut Cd. Doğu Sk. Değirmen Sk. Cami Sk. Atatürk Cd. Ada Sk. EKİM SOKAK sofular yeniyol sokak )
Gölcük ( İNCİLİ BAŞAKIN BARIŞ tilkili sokak mavigöl cad. gürgen site-3 sk MAVİGÖL ada sk MURSALLI SUBATAN YAYLASI SARAÇOĞLU CAD. Çınar Sk. Çinardibi Çağlayan Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. YENER Yaz Çk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Mavigöl Levent Sk. Kültür Cd. Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kaymak Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Hürriyet Cd. Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Demirel Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. kınalı 2 eren dede şükrü saraçoğlu karakaş HACI KÖSE SOK TOKİ ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK BENGİSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA mustafa kemal ATATÜRK CAD. örselli sk. SARINIÇ SK İLKBAHAR )
Mursallı ( anacık çeşmesi mevkii ÖDEMİŞ CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu )
Ocaklı
Oğuzlar ( oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ Oğuzlar Köyü İç Yolu )
Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLERİ )
Zafer ( 1366. Sk. AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Umurbey ( yanıkkır mevkii sakallı mevkii Tire Ödemiş Yolu )
Süleyman Demirel
Kuvvetli
İnönü
Hürriyet ( 1662. Sk. 1642. Sk. OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ KARAHAYIT MEVKİİ KÜME EVLERİ )
Günlüce ( Şehit Sk. Çobanlar Sk. Yukarı Mahalle Yolu Tepecik Sk. Sağlık Ocağı Sk. Savaş Sk. Saglık Sk. SEHER SK. Okul Sk. Mursallı Sk. Kartal Sk. Karcı Sk. Hacı Ahmet Sk. Gökçe Sk. Ekinci Sk. Artıcak Sk. DATBEY )
Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )
Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )
Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )
Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları