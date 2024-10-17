İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (17 Ekim Perşembe) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Kesinti yapılacak yerler: Çiniyeri Derebaşı Doyranlı Kireli Kürdüllü Adnan Menderes ( gumusyolu kozalan kume evlerı ) Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu ) Gökçen ( Site İçi Yolu ) Boynuyoğun Kesinti saati: 10:00-16:30 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları ** Kesinti yapılacak yerler: Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN başören ) Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu ) Çayır ( Ataman Köşk Ödemiş Yolu Çayırköy ) Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu ) Güney ( Güney Köyü İç Yolu ) Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu ) Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu Küre Köyü KÜRE ) Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER ) Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu ) Sarılar ( Sarılar Köyü ) Kesinti saati: 09:30-15:30 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kemalpaşa'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Çambel ( Çambel Köyü İç Yolu ÇAMBEL MAH. YOLU çambel mahalle yolu ) Kesinti saati: 09:00-17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları ** Kesinti yapılacak yerler: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( Şehit Mustafa Akmansoy Cd. Kocatepe Caddesi 9267/1 Sk. 9267. Sk. 9255. Sk. ) Damlacık Kesinti saati: 10:00-16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları ** Kesinti yapılacak yerler: Mehmet Akif Ersoy ( 502 1. Öteyaka Kümeevleri ) Kesinti saati: 12:00-13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Bölcek ( Köy İçi Yol ) Cumalı Yeni Fatih Kadıköy Kesinti saati: 10:00-16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kınık'ta elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Hamzahocalı Fatih Cumalı Kesinti saati: 10:00-16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları