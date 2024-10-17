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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek

İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (17 Ekim Perşembe) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 17 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek

Buca'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:
Adatepe ( 2/14. Sk. 2/13. Sk. 2/12. Sk. 2/11. Sk. 2/10. Sk. 2. Sk. 2/17. Sk. 2/18. Sk. 2/8. Sk. 2/9. Sk. 21. Sk. Yahya Kemal Beyatlı Cd. 6. Sk. )
Kesinti saati: 10:00-16:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
**
Kesinti yapılacak yerler:
Kuruçeşme ( 205/29. Sk. 205/3. Sk. 205/31. Sk. 205/32. Sk. 205/33. Sk. 205/34. Sk. 205/35. Sk. 205/37. Sk. 205/39. Sk. 205/53. Sk. 205/7. Sk. 205/54. Sk. 205/6. Sk. 205/40. Sk. 205/45. Sk. 205/52. Sk. 205/8. Sk. 205/11. Sk. 205/10. Sk. 205/2. Sk. 205/21. Sk. 205/28. Sk. )
Kesinti saati: 09:00-15:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek

Tire'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:
Çiniyeri
Derebaşı
Doyranlı
Kireli
Kürdüllü
Adnan Menderes ( gumusyolu kozalan kume evlerı )
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )
Gökçen ( Site İçi Yolu )
Boynuyoğun
Kesinti saati: 10:00-16:30
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
**
Kesinti yapılacak yerler:
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN başören )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Köşk Ödemiş Yolu Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu Küre Köyü KÜRE )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kesinti saati: 09:30-15:30
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek

Kemalpaşa'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:
Çambel ( Çambel Köyü İç Yolu ÇAMBEL MAH. YOLU çambel mahalle yolu )
Kesinti saati: 09:00-17:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
**
Kesinti yapılacak yerler:
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( Şehit Mustafa Akmansoy Cd. Kocatepe Caddesi 9267/1 Sk. 9267. Sk. 9255. Sk. )
Damlacık
Kesinti saati: 10:00-16:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
**
Kesinti yapılacak yerler:
Mehmet Akif Ersoy ( 502 1. Öteyaka Kümeevleri )
Kesinti saati: 12:00-13:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 17 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman, kaçta gelecek

Bergama'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:
Bölcek ( Köy İçi Yol )
Cumalı
Yeni
Fatih
Kadıköy
Kesinti saati: 10:00-16:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kınık'ta elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:
Hamzahocalı
Fatih
Cumalı
Kesinti saati: 10:00-16:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları