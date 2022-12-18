İzmir’de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

KONAK
18.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,YENİŞEHİR,AKARCALI,YENİŞEHİR,HALKAPINAR,GÜNEY MAHALLELERİ,GAZİLER CADDELERİ, 1114,1142,1143,1144,1145,1145/1-2,1146,1149,1150,1151,1208,1209, 1245,1210,1211, 1212,1213, 1214,1215, 1217,1218,1223,1229,1231,1232,1240,1241, 1242,1153,1154,2200,2201 SOKAKLAR VE CİVARI,EŞREFPAŞA HAST.,İZMİR DR.SUAT EREN GÖĞÜS HAST.EĞ.VE AR. HAST.,SSK TEPECİK HASTANESİ
18.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LEVENT MAHALLESİ,VATAN,HAYRETTİN PAŞA CADDELERİ-VATAN ÇIKMAZI -3478-3479-3481-3484-3485-3486-3490-3491-3493 SOKAKLAR VE CİVARI
18.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR,UMURBEY,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,BOZKURT,AKINCILAR CADDELERİ, 1395,1411, 1413,1417,1419,1420,1422,1426,1395,1405,1420,1422,1423, 1424,1424/2,1425,1427,1428 SOKAKLAR VE CİVARI,EGE DENİZ TEKSTİL,KİM-TEK KİMYEVİ TEK.SİS.,SERAP ŞAMLI
18.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR,SÜMER ,ÇAKABEY,SÜMER,FATİH,NAMIK KEMAL BOZKURT, ODUNKAPI, TÜRKYILMAZ, YILDIZ,UĞUR,KONAK,KAHMESCİT,F.PAŞA,ATİLLA MAHALLELERİ,850, 852,865,1515,1519,1520,1525, 1527,1532,1534 SOKAKLAR, İZMİR DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ,BAĞ YAĞLARI,TC. İZMİR ÖZEL İDARESİ EĞİTİM TESİSİ,KEMER PLAZA,İZMİR DOĞUM VE DİŞ HASTANESİ