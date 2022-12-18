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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçelerdi duyurdu. İşte 18 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 09:12 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 09:16
İzmir'de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

Elektrik ve su kesintileri araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

BAYRAKLI
18.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,FOLKART BİNASI YANI

BERGAMA
18.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI

KARABURUN
18.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. VE BÖLGESI TAMAMI

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

KEMALPAŞA
18.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75. YIL CUMHURIYET MAH. ARIKALTI CAD. LIMON SOKAK, LIMONCUK, İNCIRLIPINAR VE CIVARLARI
18.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN OVASI, ARMUTLU OVASI, A.KIZILCA OVASI, ÇAMBEL OVASI, Y.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI

KİRAZ
18.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ, MUMCANLAR VE KURUDERE SOKAKLAR TAMAMI

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

KONAK
18.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,YENİŞEHİR,AKARCALI,YENİŞEHİR,HALKAPINAR,GÜNEY MAHALLELERİ,GAZİLER CADDELERİ, 1114,1142,1143,1144,1145,1145/1-2,1146,1149,1150,1151,1208,1209, 1245,1210,1211, 1212,1213, 1214,1215, 1217,1218,1223,1229,1231,1232,1240,1241, 1242,1153,1154,2200,2201 SOKAKLAR VE CİVARI,EŞREFPAŞA HAST.,İZMİR DR.SUAT EREN GÖĞÜS HAST.EĞ.VE AR. HAST.,SSK TEPECİK HASTANESİ
18.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LEVENT MAHALLESİ,VATAN,HAYRETTİN PAŞA CADDELERİ-VATAN ÇIKMAZI -3478-3479-3481-3484-3485-3486-3490-3491-3493 SOKAKLAR VE CİVARI
18.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR,UMURBEY,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,BOZKURT,AKINCILAR CADDELERİ, 1395,1411, 1413,1417,1419,1420,1422,1426,1395,1405,1420,1422,1423, 1424,1424/2,1425,1427,1428 SOKAKLAR VE CİVARI,EGE DENİZ TEKSTİL,KİM-TEK KİMYEVİ TEK.SİS.,SERAP ŞAMLI
18.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR,SÜMER ,ÇAKABEY,SÜMER,FATİH,NAMIK KEMAL BOZKURT, ODUNKAPI, TÜRKYILMAZ, YILDIZ,UĞUR,KONAK,KAHMESCİT,F.PAŞA,ATİLLA MAHALLELERİ,850, 852,865,1515,1519,1520,1525, 1527,1532,1534 SOKAKLAR, İZMİR DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ,BAĞ YAĞLARI,TC. İZMİR ÖZEL İDARESİ EĞİTİM TESİSİ,KEMER PLAZA,İZMİR DOĞUM VE DİŞ HASTANESİ

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar
İzmir’de elektrik kesintisi 18 Aralık Pazar

MENEMEN
18.12.2022 08:00 09:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AHIHIDIR MAHALLESİ-CAMİKEBİR MAHALLESİ-MERMERLİ MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
18.12.2022 08:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AHIDIDIR MAHALLESİ VE CİVARLARI

ÖDEMİŞ
18.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI VE KARAKOVA MAHALLELERI
18.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL-ZAFER-HÜRRIYET-UMURBEY-EMMIOĞLU-MEŞRUTIYET-AKINCILAR-İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN

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