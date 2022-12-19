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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 19 Aralık Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 19 Aralık Pazartesi

Bugün 19 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 19 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:08
İzmir’de elektrik kesintisi 19 Aralık Pazartesi

GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi 19 Aralık Pazartesi

BALÇOVA
19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ONUR,EĞİTİM,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,TÜRK TELEKOM

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BAYRAKLI

19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ORG.NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY,ONUR,TURAN,POSTACILAR,SOĞUKKUYU, YAMANLAR, EMEK, GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,DENİZ DİKİMEVİ,BURGER KİNG, DOĞANÇAY MEZARLIK,İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,BAYRAKLI BELEDİYESİ, END.MES. LİSESİ,DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM,DENİZ KUVV. İSTİHKAM
19.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ, 591,592,593 SOKAKLAR VE CİVARI
19.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,ALİJA İZZETBEGOVİC CADDESİ,251/4 VE 278/5-7-2 SOKAKLAR VE CİVARI

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BERGAMA

19.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 19 Aralık Pazartesi

BORNOVA

19.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,YAŞAR ÜN. ÖĞRENCİ YURDU CİVARI,SANAYİ CADDESİ, ALGİDA A.Ş. VE CİVARI,367/4 SOKAK VE CİVARI,TAT KONSERVE SN. AŞ.,TCK EGE ÜNİVERSİTESİ OTOYOL GİRİŞİ,TEZCAN UN,İZKA

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