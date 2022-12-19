İzmir’de elektrik kesintisi 19 Aralık Pazartesi

BAYRAKLI
19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ORG.NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY,ONUR,TURAN,POSTACILAR,SOĞUKKUYU, YAMANLAR, EMEK, GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,DENİZ DİKİMEVİ,BURGER KİNG, DOĞANÇAY MEZARLIK,İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,BAYRAKLI BELEDİYESİ, END.MES. LİSESİ,DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM,DENİZ KUVV. İSTİHKAM
19.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ, 591,592,593 SOKAKLAR VE CİVARI
19.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,ALİJA İZZETBEGOVİC CADDESİ,251/4 VE 278/5-7-2 SOKAKLAR VE CİVARI