İzmir’de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Tire'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çayır ( Çayırköy Ataman )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )
Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )
Kesinti saati: 9:30 - 15:13
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları