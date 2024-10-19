İzmir'de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (19 Ekim Cumartesi) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

Giriş Tarihi : 19 Ekim 2024 11:52 Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





