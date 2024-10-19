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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (19 Ekim Cumartesi) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 19 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Buca'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Kuruçeşme ( 205/34. Sk. 205/33. Sk. 205/32. Sk. 205/54. Sk. 205/31. Sk. 205/8. Sk. 205/7. Sk. 205/6. Sk. 205/11. Sk. 205/10. Sk. 205/3. Sk. 205/29. Sk. 205/39. Sk. 205/37. Sk. 205/53. Sk. 205/52. Sk. 205/45. Sk. 205/40. Sk. 205/35. Sk. 205/28. Sk. 205/21. Sk. 205/2. Sk. )

Kuruçeşme ( 205/22. Sk. DOĞUŞ DOĞUŞ A GRUBU 205/9. Sk. 205/8. Sk. 205/6. Sk. 205/59. Sk. 205/30. Sk. 205/12. Sk. 205/11. Sk. 205/10. Sk. 203/45. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Urla'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Hacı İsa ( Özlem Sk. DUYGU 75.YIL CUMHURİYET )

Rüstem

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Özbek ( AKKUM 6113 6087 6085 6081/1 6081 6057 6063 6078 6087/3 6068/1 6060 6076 6004 6055/3 6109 6035 6003 6026 6106 6201 2. Sk. 6205 6000. Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6005 6006. Sk. 6007. Sk. 6008. Sk. 6010 Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6017. Sk. 6018. Sk. 6019. Sk. 6020 6024. Sk. 6027. Sk. 6028. Sk. 6029. Sk. 6031. Sk. 6033. Sk. 6037. Sk. 6039. Sk. 6040. Sk. 6041. Sk. 6043. Sk. 6044. Sk. 6046. Sk. 6047. Sk. 6048. Sk. 6050. Sk. 6052. Sk. 6055 6055/1 6057/1 6057/2 6064 6066 Sk. 6068. Sk. 6078/1 6071 Sk. 6074. Sk. 6077 Sk. 6078/3 Sk. 6083 Sk. 6084 Sk. 6087/1 Sk. 6087/2 Sk. 6092 Sk. 6094. Sk. 6096 Sk. 6098 Sk. 6100 6101 Sk. 6102 Sk. 6104 Sk. 6105. Sk. 6110. Sk. 6203. Sk. 6204. Sk. 6206. Sk. 6209 Sk. 6029 6210 Sk. 6210. Sk. 6213 Sk. 6214 Sk. 6215 Sk. 6216 Sk. 7. Sk. ADALI Cakmak Eğri Liman Cd. Gulkesen Ilıksu Cd. Koca Dere Yolu Sk. Lale Melısa Palmiye Sk. Tukan Sitesi 6201/1 Yasemın 6202 6208 ÖZBEK 6086 6077 6009 6011 EĞRİLİMAN 6123 6079 6082 6038/1 )

Rüstem ( Özbek Cd. )

Torasan ( 620 )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Tire'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )

Kesinti saati: 9:30 - 15:13

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 19 Ekim Cumartesi elektrikler ne zaman, kaçta gelecek?

Çiğli'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Çağdaş ( 8828. Sk. 8826. Sk. 8825. Sk. 8824. Sk. 8819. Sk. 8050. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları