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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (2 Kasım Perşembe) hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de Balçova'da, Bayraklı'da, Bornova, Çeşme, Çiğli, Karaburun, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferhisar ve Selçuk ilçelerinde uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 2 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 10:06 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 10:11

İzmir’de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. İzmir'de de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BALÇOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: İNCİRALTI ( GÜLDESTE GÜLDESTE SK. GÜLDESTE GÜLDESTE SK. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 1643/10. SK. 1643/11. SK. 1645. SK. 1645/14. SK. 1645/15. SK. 1645/17. SK. 1645/18. SK. 1645/19. SK. 1645/9. SK. MANAS )

ADALET ( 1645/20. SK. 1645/5 YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: OSMANGAZİ ( 583. SK. 584. SK. 585. SK. 586. SK. 587. SK. )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: KAZIMDİRİK ( ÜNİVERSİTE CD. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: YEŞİLOVA ( 4051/1. SK. 4053. SK. 4055. SK. 4057. SK. 4059. SK. 4088. SK. )

YEŞİLOVA ( 4053. SK. 4055. SK. 4057. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: KAZIMDİRİK ( 372. SK. 372/23 372/25. SK. 372/26 372/32 372/33 )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: MEVLANA

MEVLANA ( 1760. SK. 1765. SK. 1765/1. SK. 1766. SK. 1767. SK. 1768. SK. 1768/1. SK. İZMİR AYDIN OTOYOLU ORD. PROF. DR. MUHİDDİN EREL )

KARACAOĞLAN ( 6165. SK. 6169. SK. 6170. SK. )

KARACAOĞLAN ( 6166. SK. 6172. SK. )

KARACAOĞLAN ( 6166. SK. 6170. SK. 6172. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ALAÇATI ( 18026 sk )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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