İzmir'de elektrik kesintisi! 2 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (2 Kasım Perşembe) hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de Balçova'da, Bayraklı'da, Bornova, Çeşme, Çiğli, Karaburun, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferhisar ve Selçuk ilçelerinde uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 2 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...