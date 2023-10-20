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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 20 Ekim Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 10:01

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
GÜZELHİSAR ( GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 BALABANPAŞA BALABANPAŞA SK. ÇAMALTI SK. ÇARŞI SK. ÇAYIR GAVURDERE HAMAM SK. KIBRIS CD. KÖPRÜLÜ 1. SK. KÜLTÜR KÜLTÜR SK. MERKEZ CD. MESCİT SK. OLUKLU ÇEŞME SK. SEYHAN SK. TABAKHANE TABAKHANE SK. TEPE 1. SK. )
KURTULUŞ ( 683. SK. 726 726. SK. 729 730 731 736 740 742 743 744 745 746 ÇAMLIK GÜN GÜZELHİSAR NENEHATUN )
KÜLTÜR
YENİ ( 797. SK. 799 801. SK. 803 841 841. SK. )

Saat : 9:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
ÇETİN EMEÇ ( HÜRRİYET SK. )

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma

Saat : 9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
AHMETBEYLER ( AHMETBEYLER KÖYÜ İÇ YOLU )
ÇİTKÖY ( AHMETBEYLER KÖYÜ İÇ YOLU )

Saat : 10:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
ERİKLİ ( ERİKLİ KÖYÜ İÇ YOLU )

Saat : 12:30 - 18:00
BUCA / İZMİR
HÜRRİYET ( MEHMET AKİF )
İNKILAP ( 448. SK. 448/1. SK. 512. SK. 519. SK. 521. SK. 529. SK. MEHMET AKİF MEHMET AKİF CD. )

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma

Saat : 8:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
BALATÇIK ( 8788. SK. 8911. SK. 8911/2. SK. 8911/3. SK. 8911/4. SK. 8911/6. SK. 8914. SK. 8914/1. SK. 8914/2. SK. 8914/3. SK. 8914/4. SK. 8915. SK. 8915/1. SK. 8915/3. SK. 8915/4. SK. 8915/5 8915/6. SK. 8915/7. SK. 8915/8. SK. 8916. SK. 8916/2. SK. 8916/4. SK. 8916/6. SK. 8916/7. SK. 8916/8 )

Saat : 9:30 - 15:30
FOÇA / İZMİR
KAZIM DİRİK ( 477 477/1 479 5/1. SK. 6. SK. 6/1. SK. 7/1. SK. 7/2. SK. 7/3 8/1 8/2. SK. 8/3. SK. FOÇA İZMİR KARAYOLU CD. )
KEMAL ATATÜRK ( 11 EYLÜL CD. 23. SK. 27 MART CD. 510 510. SK. 512. SK. 514. SK. 515 515. SK. 516. SK. 517. SK. 518. SK. 519. SK. 520. SK. 521. SK. 522. SK. 524. SK. 525. SK. 526. SK. 527. SK. 528. SK. 529. SK. 530. SK. 531. SK. 532. SK. 533. SK. 534. SK. 564 565 )

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma

Saat : 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
ÇAMLI ( İZMİR-SEFERİHİSAR YOLU YENİ )
MUSTAFA KEMAL PAŞA ( 2137. SK. 2165. SK. 2171 )

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
BASIN SİTESİ ( ŞEHİT CEYSU CEYLAN )
VATAN ( 9055. SK. 9055/1. SK. 9057. SK. 9059. SK. 9061. SK. 9063. SK. 9065. SK. 9067. SK. 9069. SK. 9071. SK. 9072. SK. 9074. SK. 9076. SK. 9077. SK. 9078. SK. 9079. SK. 9082. SK. 9082/1. SK. 9082/2. SK. 9084. SK. 9085. SK. 9086. SK. 9088. SK. 9090. SK. 9092. SK. 9093. SK. 9098. SK. 9101. SK. 9103. SK. 9153. SK. FARUK AKAR KARASU CD. KADİR AYDIN SK. POLAT CD. )

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