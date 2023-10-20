İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 20 Ekim Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:54Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 10:01
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İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ekim Cuma
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...