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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (21 Kasım Perşembe) bazı ilçelerde elektrikler kesilecek. GDZ Elektrik kesinti saatlerini paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 21 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çamlık ( 812. Sk. 791. Sk. 793. Sk. 795. Sk. 797. Sk. 798. Sk. 801. Sk. 803. Sk. 803/1. Sk. 806. Sk. 808. Sk. 808/1. Sk. 816. Sk. 818. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Hürriyet ( Aydın Hatboyu Cd. 463. Sk. 461/1. Sk. 461. Sk. 459. Sk. 457. Sk. 435. Sk. 438. Sk. 440. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 447. Sk. Namık Kemal Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ ( Mimar Sinan Sk. FETHİ SEKİN )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( Şehit Mustafa Akmansoy Cd. Kocatepe Caddesi 9267/1 Sk. 9267. Sk. 9255. Sk. )

Damlacık
Soğukpınar ( 324/1. Sk. 300/1. Sk. 302. Sk. 302/1. Sk. 303. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 307. Sk. 310. Sk. 310/1. Sk. 311. Sk. 313. Sk. 314. Sk. 315. Sk. 318. Sk. 318/2 ÇIKMAZ 319. Sk. 321. Sk. 322. Sk. 322/1. Sk. 324. Sk. 324/2. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 326/1. Sk. 329. Sk. 332. Sk. 332/1. Sk. 332/2. Sk. 335. Sk. 336. Sk. Armutlu Cd. Atatürk Atatürk Blv. Belediye Belediye Cd. Hükümet Cd. Türk Ocağı Cd. 308. Sk. Vali Kazım Dirik Vali Kazım Dirik Cd. İnkılap Cd. 300. Sk. )

Çınarköy ( 8 Eylül Cd. EŞREFİ RUMİ )

Atatürk ( 08.Eyl Sk. 09.Eyl Cd. 09.Eyl Sk. 1/1. Sk. 10.Oca. Sk. 11. Sk. 11/1. Sk. 12. Sk. 13/1. Sk. 14. Sk. 16/1. Sk. 17/1. Sk. 19.Oca. Sk. 19/1. Sk. 20. Sk. 21.Oca. Sk. 25.Şub. Sk. 25/1. Sk. 25/2. Sk. 25/3. Sk. 26/1. Sk. 30. Sk. 30/1. Sk. 31.Oca. Sk. 33. Sk. 37/1. Sk. 4. Sk. 40/1. Sk. 41/1. Sk. 41/2. Sk. 42. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 47/1. Sk. 49. Sk. 5/1. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 53/1. Sk. 54. Sk. 54/1. Sk. 55. Sk. 55/1. Sk. 56. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 60/1. Sk. 61. Sk. 62/1. Sk. 63. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 66/1. Sk. 67. Sk. 67/1. Sk. 68. Sk. 7. Sk. 8 Eylül 1.Çıkmazı 8 Eylül 2.Çıkmazı 8/1. Sk. 9 EYLÜL 9/1. Sk. Belediye Çıkmaz Dağevi Doktorlar Sk. Dr. F. Baycan Dr. Fikret Baycan Dr. Fikret Baycan Cd. Eylül Güz Sk. Kapaklıpınar Kapaklıpınar Küme Yolu Karaçam Karaçam Sk. Kozludere Kızılçam Kızılçam Sk. Merdivenli Orman 1. Çk. Orman 1. Çıkmazı Orman 2. Çk. Orman 2. Çıkmazı Orman 3. Çk. Orman Yolu Sk. Tepe Evler Tepeevler 1. Çk. Tepeevler 1.Çıkmazı Tepeevler Yolu Tepeevler Yolu Sk. Çam Sk. İzmir KAPAKLIPINAR )

Mehmet Akif Ersoy ( 176. Sk. 177. Sk. 178. Sk. 180. Sk. 182. Sk. 183. Sk. Dr. Ali Karaman Cd. Meseretçioğlu Cd. )

Sekiz Eylül ( 124. Sk. 127. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 72/1 Sk. 73. Sk. 74. Sk. 74/1 Sk. 75. Sk. 84. Sk. İzmir Cd. Şehit Er Günay Sarı Cd. Şehit Er İsa Türkmen Cd. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Nazarköy ( Yeşillik Yolu Kümeevler )

Yukarıkızılca Merkez ( BERKAY GONCALAR 2251 2253 ECE süvari Süvari Yolu MİRA SEDA LİMA ÖDÜL )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ovacık ( 7150 SK. 7165. Sk. 7164. Sk. 7163. Sk. 7161. Sk. 7158. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kavacık ( 10015 10008 10007 Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10024. Sk. 10022. Sk. 10021. Sk. 10017. Sk. 10013. Sk. 10012. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. 10001. Sk. payamlı cad. KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10029 10023 10020 10019 10016 10018 10014 10011 )

Payamlı ( ELMABELEN TARIMSAL ABONE DALYAN ARIKDAMI SEYRAN Çınar Çelebi Vali Kazım Dirik Uzunca Harman OKUL Kısıklar Küçükkaya Kuzey Kuyu Üstü Çıkmazı Bayram Dede Mezarı Gazi Gülsüm Pınarı Kaya Kaya Pınarı Kuyu )

Ulamış ( 1450. Sk. 1451. Sk. 1451/1 1452 1453. Sk. 1454. Sk. 1455. Sk. 1455/1. Sk. 1456. Sk. 1457. Sk. 1458. Sk. 1459. Sk. 1460. Sk. 1461. Sk. 1462. Sk. 1464. Sk. Kuruçeşme İZMİR )

Gölcük ( 14006 14000. Sk. 14001. Sk. 14002. Sk. 14003. Sk. 14005. Sk. 4001. Sk. Gölcük Köyü Cd. Gölcük Yolu )

Bademler ( 15050 15041 SEFERİHİSAR 15001. Sk. 15002. Sk. 15040 15041. Sk. İzmir-Seferihisar Yolu Gödence Yolu Cd. 15042 Sk. 15043. Sk. 15044. Sk. 15045. Sk. 15046. Sk. 15050/1 Sk. 15051 Sk. 15052 Sk. 15053 Sk. 15066 Sk. 15074 )

Efemçukuru ( EFEMÇUKURU Efemçukuru Köyü İç Yolu )

Gödence ( 4022 4025 TURŞU GEDİĞİ 4002 4007 4002. Küme Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4010. Küme Sk. 4010/1. Küme Sk. 4011. Küme Sk. 4012. Küme Sk. 4013. Küme Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016 Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019 Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022 Sk. 4022. Sk. 4023 4024. Sk. 4013 )

Çamtepe ( çamtepe köyü iç yolu Çamtepe Köyü İç Yolu Çamtepe Köyü Efem Çukuru Köyü Yolu )

Beyler

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Yeniköy ( 7961 sokak Menderes-Orhanlı Sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7956 7954 7980/2 7957 sokak 7951 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 7963 7976 sokak 7980 sokak 7958 sokak 7951 sokak )

Çatalca ( 7424/1 Çatalca cd. 7407 sokak 7429 ÇATALCA CAD. 7406 7405 7410 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK 7428 )

Dereköy ( 852 820/2 854 SOKAK 854 7801/1 807/1 sokak 807 sokak Pirentepe pirentepe küme evleri sokak pirentepe küme evleri Pirentepe Küme Evleri 822 822 sokak pirentepe kümeevleri sokak 852 sokak 807/2 803/2. Sk. 805. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 854 Sk. 854 sok 854 sok. 820/2 sokak )

Barbaros ( 428 434 )

Küner ( 802/2 820/2 sok. )

Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU 7750 sokak 7751. Sk. 7753 )

Akçaköy ( 851 sokak 7214 851 SOKAK 7215 ÇATALCA 851 ÇATALCA CADDESİ 853 Sk. Koy Yolu Yeniköy Yolu Cd. Yol )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çileme ( KARAKUYU YOLU Karakuyu )

Kaplancık

Pancar ( MENDERES YOLU )

Çakaltepe ( isimsiz 85 )

Karakuyu ( 7661 sokak 7659 7657 sokak 7654 7652 7653 7650 KARAKUYU 7657/2 sokak 7656 sokak Koy Yolu 7662 Palamutarası karakuyu küme evleri 7655 7661 )

Tekeli Atatürk ( 930/7 sk. KAZIM KARABEKİR Cd 9030/6 9044/1 9034 9030 9001. Sk. 9003. Sk. 9007. Sk. 9009. Sk. 9011. Sk. 9013. Sk. 9015. Sk. Ahmet Kenan Tanrıkulu Cd. Barboros Hayrettin Paşa Sk. Cami Sk. Dedeoğlu Sk. Demiryolu Sk. Dumlupınar Sk. Fırat Sk. Gülistan Sk. Haliç Sk. Laleli Sk. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Namık Kemal Sk. Nene Hatun Sk. Osman Kibar Sk. Osmangazi Sk. DÜZ OVA Pelin Sk. Sakarya Süleyman Çelebi Cd. Çayır Sk. Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk. 9003/1 9011/1 )

Tekeli Fevzi Çakmak ( 9024/11 9021 sokak 9024 sokak 9024/10 sokak 9020/9 9027 sokak 9012 sokak 9021/4 9020/3 9024/7 9020/2 9006 sokak 9027/2 9020/15 9002. Sk. Anafartalar Sk. Bahar Sk. Bayır Sk. Dicle Sk. Ekrem Demirtaş Cd. Meriç Sokak 9004/1 Gediz Sk. Gelincik Sk. Güneş Sk. Karanfil Sk. Kızılırmak Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Meriç Sk. Nehir Sk. Petek Sk. Piri Reis Sk. Poyraz Sk. Sıra Selvi Sk. Toros Sk. Türbe Sk. Yayla Sk. Yeşillik Sk. Yıldız Sk. Zeytinlik Sk. Çiftlik Sk. Çiçek Sk. 9021/2 sok 9025 SOK 9026/1 poyraz sok 9024/4 )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Dokuzlar ( GÜVENÇ AYRIKLI Dokuzlar Yolu Ayrıklı Sk. Bozoklar Dokuzlar Güvenç )

Saçlı ( SAÇLI TÜTÜZLER ARPADERESİ Karabağ )

Çatak ( AKÇAY ÖKÜZDERE DURBALI ÇATAK CAMİÖNÜ TAŞLIÇUKUR Durbalı Taşlıçukur Veliler Öküzdere )

Veliler ( ULU VELİLER )

Yeşildere ( KABAKLI SAPADERE KAPLAN AHMETTEPESİ YEŞİLDERE KAZALLI Bayraklı Sk. Kaplan Kazallı Sapadere )

Yılanlı ( Yılanlı Köyü yılanlı köy yolu )

Ceritler ( YÖRÜKLER )

Karabağ ( KARABAĞ )

Kesinti saati: 9:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy

Kesinti saati: 9:15 - 15:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Oğuzlar ( Oğuzlar Köyü İç Yolu oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ )

Gölcük ( SARINIÇ SK BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK mustafa yiyen sokak ZEYTİNLİK 1. Gül Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Köprülü Çk. 2. Gül Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Köprülü Çk. 3. Gül Çk. Acet Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Atilla Sk. Barbaros Sk. Barbaros Çk. Barış Cd. Cumhuriyet Cd. Ertuğrul Sk. Gölcük Sk. gonca sk. Güleryüz Sk. Gürsel Sk. Hamam Sk. Han Sk. Harbiye Sk. Havuz Sk. Hürriyet Cd. Kale Sk. Karanfil Sk. Kavurgan Sk. Kuran Kursu Sk. Köprülü Cd. Kültür Cd. Levent Sk. Memba Sk. Pınar Sk. Sarınç Çk. Tarıkçı Sk. Yayla Sk. Yaz Çk. YENER Zafer Sk. ESENLİK Zeytinli Sk. Zincirli Çk. Çakıcı Sk. Çağlayan Sk. Çınar Sk. gürgen BARIŞ İNCİLİ )

Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )

Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )

Dolaylar ( DOLAYLAR Dolaylar Köyü İç Yolu )

Mursallı ( anacık çeşmesi mevkii CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Mimar Sinan ( 2607. Sk. 2625/1 2624/1 2624 2601. Sk. 2602. Sk. 2603. Sk. 2604. Sk. 2605. Sk. 2606. Sk. 2608. Sk. 2609. Sk. 2609/1. Sk. 2610. Sk. 2611. Sk. 2612. Sk. 2614. Sk. 2615. Sk. 2616. Sk. 2617. Sk. 2618. Sk. 2619. Sk. 2620. Sk. 2622. Sk. 2624. Sk. 2625. Sk. 605/1. Sk. 608/1. Sk. 613. Sk. Hasan Tahsin Cd. Mevlana Sk. Muammer Aksoy Cd. Yavuz Selim Cd. 2620/1 )

Bozköy ( Cemalettin Aksu Cd. )

B. Hayrettin Paşa ( 2521 2517 2260 Papatya Küme Evler 2204/1 2508 PAPATYA 2202 208. Sk. 217. Sk. 2200. Sk. 2200/1. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2207/1. Sk. 2209. Sk. 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2222. Sk. 2223. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 29 Ekim Cumhuriyet Cd. Enver Aktürk Cd. Fevzi Çakmak Cd. Gül Küme Evleri Sk. Karanfil Küme Evleri Sk. Kazım Dirik Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Mithat Paşa Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Sanayi Bölgesi Cd. Talat Bilgin Cd. Yusuf Ziya Erdoğan Cd. Zeynel Yavuz Cd. 2201 Cemalettin Aksu )

Fatih ( 2421 ŞEHİT SAMET KIRCALI 2419 2406/1 2401. Sk. 2402. Sk. 2402/1. Sk. 2404. Sk. 2405/1. Sk. 2409. Sk. 2410. Sk. 2415. Sk. 2416. Sk. 2417. Sk. 2418. Sk. 2419. Sk. 2420. Sk. 2421. Sk. 2422. Sk. 2423. Sk. 2424. Sk. 2425 2426. Sk. 2427. Sk. 2427/1. Sk. 2429 2452. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 419. Sk. Gençlik Cd. HATUNDERE M. Sevindik Cd. Necmi Pehlivan Cd. Nurettin Bayrav Cd. Yazar Namık Kemal Cd. Helvacı Foça Yolu Sk. 2428 )

Yukarı Şehitkemal ( GÖKTEPE Cami Sk. Göktepe Cd. Okul 4. Sk. Okul Sk. )

Şehitkemal

Hatundere ( 6102. Sk. 6127 Eski Foça Yolu Sk. Hatundere Foça Yolu Sk. )

Çavuş ( Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. Çavuşköy Yanık Köy Yolu Sk. )

Mermerli

Yıldırım

Yanıkköy

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Fatih ( ORKİDE YILDIZ AÇELYA 1/10 IHLAMUR MEŞE 5/7 1/9 Hanımeli hanımeli 1/7 ÖZGÜRLÜK Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. MERSİNLİ LEYLAK KARDELEN HASAN POLATKAN GARİP ÇEŞME EYLÜL MELİSA ERGUVAN 5/6. Sk. 5/5. Sk. 5/4 5/3. Sk. 5/8 1/6 1/8 LALE 1/1. Sk. 1/2. Sk. 1/4. Sk. 1/5. Sk. 10 ILGIN 12 13. Sk. 14 15. Sk. 16. Sk. 2. Sk. 2/1. Sk. ORTANCA BEGÜM HANIMELİ 5/1 5/2 BEGONYA )

Yıldırım ( 35/8 35/9 29/1 29/1 Sk. 35/9 Sk. 35/1 35/6 Sk. 35/5 İnönü Cd. İzmir Çanakkale Asfaltı 22/2 34/1 35/15 35/10 35/6 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Fatin Rüştü Zorlu Cd. Eski Foça Yolu Sk. Egemenlik Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 35. Sk. 34. Sk. 35/8 Sk. Eski Foça Asfaltı 35/8 SOKAK 22/6 22/4 22/3 38 Sk. 17 18. Sk. 19 20. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/2. Sk. 30. Sk. 32. Sk. 33. Sk. )

Yanıkköy

Hatundere ( 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6122. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6131/1 Barış Blv. HATUNDERE 6128 6132 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6112. Sk. 6131 6131/2 Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6111. Sk. )

Yahşelli

B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kesik ( Maltepe Yolu Sk. 3046. Sk. 3045. Sk. 3042. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3022. Sk. 3021 3020. Sk. 3019. Sk. 3018. Sk. 3016. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3007. Sk. 3003. Sk. 2001. Cd. Ümit Cd. 3038 Ümit Seyrek Yolu Sk. )

Camiikebir

Buruncuk ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. )

Yıldırım ( İzmir Çanakkale Asfaltı 35. Sk. 35/9 Sokak 35/9 SK. 35/9 Sk. 29/1 Sk. 29/1 35/9 )

Musabey ( Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu 311. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 300. Sk. )

Kesinti saati: 3:00 - 6:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Buruncuk ( 412/1. Sk. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 400. Sk. )

Musabey

Kesik

Çavuş ( ÇAVUŞ YOLU Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 218 Sk. )

Yıldırım ( 35/5 35/6 )

Kesinti saati: 3:00 - 6:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

GÜZELBAHÇE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kahramandere ( 819. Sk. 811. Sk. Şehit Kemal Cd. 888. Sk. 884. Sk. )

Çelebi ( Şehit Kemal 490. Sk. 271. Sk. 269. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

Bayraklı'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Org. Nafiz Gürman ( 7171. Sk. 7353/9. Sk. 7161/4. Sk. 7161/5. Sk. )

Yamanlar ( 7355. Sk. 7353/13. Sk. 7353/10. Sk. 7353. Sk. )
Yamanlar ( 7353/13. Sk. 7355. Sk. 7355/1. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Mansuroğlu ( 273/1. Sk. 269/6. Sk. 269/13. Sk. 269/12. Sk. 269/10. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Manavkuyu ( Park İçi Yolu Fatih Sultan Mehmet Cd. Dumlupınar Cd. 250. Sk. 245. Sk. 244. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları