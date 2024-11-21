İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (21 Kasım Perşembe) bazı ilçelerde elektrikler kesilecek. GDZ Elektrik kesinti saatlerini paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 21 Kasım 2024 12:11 Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





