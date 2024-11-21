İzmir’de elektrik kesintisi! 21 Kasım Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Mimar Sinan ( 2607. Sk. 2625/1 2624/1 2624 2601. Sk. 2602. Sk. 2603. Sk. 2604. Sk. 2605. Sk. 2606. Sk. 2608. Sk. 2609. Sk. 2609/1. Sk. 2610. Sk. 2611. Sk. 2612. Sk. 2614. Sk. 2615. Sk. 2616. Sk. 2617. Sk. 2618. Sk. 2619. Sk. 2620. Sk. 2622. Sk. 2624. Sk. 2625. Sk. 605/1. Sk. 608/1. Sk. 613. Sk. Hasan Tahsin Cd. Mevlana Sk. Muammer Aksoy Cd. Yavuz Selim Cd. 2620/1 )
Bozköy ( Cemalettin Aksu Cd. )
B. Hayrettin Paşa ( 2521 2517 2260 Papatya Küme Evler 2204/1 2508 PAPATYA 2202 208. Sk. 217. Sk. 2200. Sk. 2200/1. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2207/1. Sk. 2209. Sk. 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2222. Sk. 2223. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 29 Ekim Cumhuriyet Cd. Enver Aktürk Cd. Fevzi Çakmak Cd. Gül Küme Evleri Sk. Karanfil Küme Evleri Sk. Kazım Dirik Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Mithat Paşa Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Sanayi Bölgesi Cd. Talat Bilgin Cd. Yusuf Ziya Erdoğan Cd. Zeynel Yavuz Cd. 2201 Cemalettin Aksu )
Fatih ( 2421 ŞEHİT SAMET KIRCALI 2419 2406/1 2401. Sk. 2402. Sk. 2402/1. Sk. 2404. Sk. 2405/1. Sk. 2409. Sk. 2410. Sk. 2415. Sk. 2416. Sk. 2417. Sk. 2418. Sk. 2419. Sk. 2420. Sk. 2421. Sk. 2422. Sk. 2423. Sk. 2424. Sk. 2425 2426. Sk. 2427. Sk. 2427/1. Sk. 2429 2452. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 419. Sk. Gençlik Cd. HATUNDERE M. Sevindik Cd. Necmi Pehlivan Cd. Nurettin Bayrav Cd. Yazar Namık Kemal Cd. Helvacı Foça Yolu Sk. 2428 )
Yukarı Şehitkemal ( GÖKTEPE Cami Sk. Göktepe Cd. Okul 4. Sk. Okul Sk. )
Şehitkemal
Hatundere ( 6102. Sk. 6127 Eski Foça Yolu Sk. Hatundere Foça Yolu Sk. )
Çavuş ( Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. Çavuşköy Yanık Köy Yolu Sk. )
Mermerli
Yıldırım
Yanıkköy
Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Fatih ( ORKİDE YILDIZ AÇELYA 1/10 IHLAMUR MEŞE 5/7 1/9 Hanımeli hanımeli 1/7 ÖZGÜRLÜK Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. MERSİNLİ LEYLAK KARDELEN HASAN POLATKAN GARİP ÇEŞME EYLÜL MELİSA ERGUVAN 5/6. Sk. 5/5. Sk. 5/4 5/3. Sk. 5/8 1/6 1/8 LALE 1/1. Sk. 1/2. Sk. 1/4. Sk. 1/5. Sk. 10 ILGIN 12 13. Sk. 14 15. Sk. 16. Sk. 2. Sk. 2/1. Sk. ORTANCA BEGÜM HANIMELİ 5/1 5/2 BEGONYA )
Yıldırım ( 35/8 35/9 29/1 29/1 Sk. 35/9 Sk. 35/1 35/6 Sk. 35/5 İnönü Cd. İzmir Çanakkale Asfaltı 22/2 34/1 35/15 35/10 35/6 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Fatin Rüştü Zorlu Cd. Eski Foça Yolu Sk. Egemenlik Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 35. Sk. 34. Sk. 35/8 Sk. Eski Foça Asfaltı 35/8 SOKAK 22/6 22/4 22/3 38 Sk. 17 18. Sk. 19 20. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/2. Sk. 30. Sk. 32. Sk. 33. Sk. )
Yanıkköy
Hatundere ( 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6122. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6131/1 Barış Blv. HATUNDERE 6128 6132 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6112. Sk. 6131 6131/2 Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6111. Sk. )
Yahşelli
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kesik ( Maltepe Yolu Sk. 3046. Sk. 3045. Sk. 3042. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3022. Sk. 3021 3020. Sk. 3019. Sk. 3018. Sk. 3016. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3007. Sk. 3003. Sk. 2001. Cd. Ümit Cd. 3038 Ümit Seyrek Yolu Sk. )
Camiikebir
Buruncuk ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. )
Yıldırım ( İzmir Çanakkale Asfaltı 35. Sk. 35/9 Sokak 35/9 SK. 35/9 Sk. 29/1 Sk. 29/1 35/9 )
Musabey ( Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu 311. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 300. Sk. )
Kesinti saati: 3:00 - 6:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Buruncuk ( 412/1. Sk. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 400. Sk. )
Musabey
Kesik
Çavuş ( ÇAVUŞ YOLU Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 218 Sk. )
Yıldırım ( 35/5 35/6 )
Kesinti saati: 3:00 - 6:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları