Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de elektrik kesintileri devam ediyor. İzmir'de 22 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (20 Ocak Pazartesi) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 20 Ocak Pazartesi günü İzmir'de elektrik kesintileri…

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





