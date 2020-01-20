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Haberler > Galeri > İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de elektrik kesintileri devam ediyor. İzmir'de 22 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (20 Ocak Pazartesi) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 20 Ocak Pazartesi günü İzmir'de elektrik kesintileri…

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:15
İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de elektrik kesintileri devam ediyor. İzmir'de 22 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (20 Ocak Pazartesi) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 20 Ocak Pazartesi günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

BALÇOVA
09:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ERTUĞRUL GAZİ SOKAK, ATA CADDESİ, ORHAN VELİ, DUMLUPINAR, ÜNLÜ SOKAKLAR, MİTHATPAŞA CADDESİ, KÖROĞLU SOKAK, ŞAİR FUZULİ SOKAKLAR, ZİYA GÖKALP SOKAK VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

BAYINDIR
09:00 17:00 YEŞİLOVA MAH. TR-6 TRAFOSU TAMAMINDA

09:00 17:00 CANLI MERKEZİNİN TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR

İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

BAYRAKLI
09:00 17:00 1627/1-1629-1626-1626/2-1626/3-1639 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi! 22 ilçede elektrikler kesilecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

BERGAMA
12:00 17:00 OG TESİS ÇALIŞMASI HACILAR, ÖKSÜZLER, TAVUKÇUKURU, BEKİRLER, KOCAHALİLLER, KOCAKÖY, RAHMANLAR MAHALLELERİ VE CİVARI

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