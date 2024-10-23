İzmir'de elektrik kesintisi! 23 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (23 Ekim Çarşamba 2024) yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olacağı ve kaç saat süreceği araştırılıyor. Vatandaşların aklındaki "Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" soruları GDZ Elektrik'in kesintiyi duyurmasıyla yanıt buldu. İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...