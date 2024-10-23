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İzmir'de elektrik kesintisi! 23 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (23 Ekim Çarşamba 2024) yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olacağı ve kaç saat süreceği araştırılıyor. Vatandaşların aklındaki "Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" soruları GDZ Elektrik'in kesintiyi duyurmasıyla yanıt buldu. İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi! 23 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 23 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Akıncılar ( 548/2. Sk. 544. Sk. 563/2. Sk. 563/4. Sk. 559. Sk. 556/1. Sk. 556. Sk. 554/1. Sk. 550 548/7. Sk. 548/5. Sk. 548/4. Sk. 548. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 23 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ulucak İstiklal ( 9299. Sk. 9228. Sk. 9226. Sk. 163/1. Sk. 163/2. Sk. 177/1. Sk. 216/1. Sk. 216/2. Sk. 9159. Sk. 9163. Sk. 9171. Sk. 9177. Sk. 9179. Sk. 9181. Sk. 9216. Sk. 9220. Sk. 9222. Sk. 9224. Sk. Ramazan Salbaş Cd. )

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( Şehit Mustafa Akmansoy Cd. Şehit Mustafa Akmansoy Sıtkı Aydınel Cd. 9231. Sk. 9227. Sk. 9214. Sk. 9212. Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 23 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Altıntaş ( ZAFER DAMLI BABACAN AVUÇALAN ERDEK 1.ÜYÜKALAN 2.ÜYÜKALAN AHMET BESİM UYAL ALTINTAŞ BİÇEK Bozkurt Sk. BÜKE CEVİZLİ Kırlangıç Sk. SAFİR )

Yaka ( Rüya Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 23 Ekim Çarşamba elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kaklıç ( 10317/4. Sk. 10317/3. Sk. 10317/2. Sk. 10326. Sk. 10317/7 10315. Sk. 10325. Sk. 10324. Sk. 10323. Sk. 10322. Sk. 10318/1. Sk. 10318. Sk. 10317/5. Sk. 10327. Sk. İZMİR )

Kaklıç ( 10306. Sk. 10308. Sk. 10307. Sk. 10309. Sk. 10309/1. Sk. 10310. Sk. 10316. Sk. İZMİR 10304. Sk. 10305. Sk. )
Kaklıç ( 10303/4. Sk. 10303/7. Sk. 10300 10303/5. Sk. 10303/6. Sk. 10303/3. Sk. 10303/2. Sk. 10303. Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları