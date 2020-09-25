  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 25 Eylül tarihli kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 09:13 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 09:13
İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

Arıza veya çalışma nedeniyle kimi bölgelerde elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte 25 Eylül Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

ALİAĞA

25.09.2020 09:00 13:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE SANAYİ BÖLGESİ 1248, 1278, TUV TÜRK SOKAKLARI VE CİVARLARI

BALÇOVA

25.09.2020 02:00 02:30 MANEVRA İADESİ ONUR, EĞİTİM, KORUTÜRK MAHALLELERİNİN BİR BÖLÜMÜ İLE BALÇOVA KOÇTAŞ

BAYINDIR

25.09.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BURUNCUK MAH. TR-1 TRAFOSU TAMAMI

BAYRAKLI

25.09.2020 03:00 03:10 MANEVRA DOĞANÇAY, EMEK, GÜMÜŞPALA, ONUR, ORG. NAFİZ GÜRMAN, POSTACILAR, SOĞUKKUYU, TURAN, YAMANLAR MAHALLELERİ, DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM, DENİZ KUVV. İSTİHKAM, END.MES. LİSESİ, BAYRAKLI BELEDİYESİ, BAYRAKLI BARIŞ ANITI, İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ, BURGER KİNG, DENİZ DİKİMEVİ, 50.YIL İLKÖĞRETİM OKUL VE CİVARLARI
25.09.2020 09:00 13:00 YENİ TUKETİCİ TESİS DEVREYE ALMA OSMANGAZİ MAHALLESİ, 613, 617, 617/1, 616/7-2-3-6, 275/15, 1643 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA

25.09.2020 10:00 17:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE KIRANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

BORNOVA

25.09.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA EGEMENLİK MAHALLESİ, AYDINLAR CADDESİ, 6082, 6091 SOKAK VE CİVARI
25.09.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA LAKA MAHALLESİ, KARANFİL, ORKİDE, PAPATYA, ZAMBAK, GÜL, LALE, NERGİS, MENEKŞE SOKAKLAR İLE PINARTAŞ MADENCİLİK

BUCA

25.09.2020 09:00 11:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MENDERES MAHALLESİ, 118, 118/2, 120 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2020 14:00 16:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MENDERES MAHALLESİ, 118, 118/2, 120 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME

25.09.2020 09:00 17:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması DALYAN MAH. 4148-4146-4143-4142-41134-4145-4149-4138 SOKAKLAR, ESTIMBEL SIT. VE ÇEVRESI.

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

ÇİĞLİ

25.09.2020 08:00 12:00 AOB ÇALIŞMASI ESENTEPE MAHALLESİ, 8836, 8809/47, 8809/44 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2020 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EGEKENT MAHALLESİ, 8050, 8849 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2020 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EGEKENT MAHALLESİ, 8847, 8847/1 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2020 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EGEKENT MAHALLESİ, 8849, 8854/2 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2020 13:00 15:00 AOB ÇALIŞMASI BALATÇIK MAHALLESİ, 8914/5, 8914, 8914/4, 8916/6, 8914/3, 8914/2, 8914/1, 8914/8, 8916/3, 8915, 8916/4, 8916/2 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ

25.09.2020 10:00 13:30 Ag Şebeke Bakım Çalışması ÇANDARLI MAHALLESİ SAHİLYOLU DOĞAKÖY SİTESİ VE CİVARLARI

GAZİEMİR

25.09.2020 09:00 12:00 AOB ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ ÜZERİ EGE CADDESİ GİRİŞİ, HAVA OKULU GİRİŞİ VE CİVARI
25.09.2020 13:00 17:00 AOB ÇALIŞMASI IRMAK MAHALLESİ, 38/2, 38/23-24-25-26-27-28 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

GÜZELBAHÇE

25.09.2020 09:00 17:00 TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALMA YELKİ MAHALLESİ, 2482, 2498 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2020 09:00 17:00 AOB ÇALIŞMASI YELKİ MAHALLESİ, ÇAMLI MAHALLESİ, MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ

KARABURUN

25.09.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MORDOĞAN MH. TR-50 B KOLU MORDOĞAN KÖRFEZ MEVKII BIR KISMI
25.09.2020 10:00 13:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MORDOĞAN MH. TR-1/15 C KOLU KARABURUN DEGIRMEN ,2174, 2176, 2177,2178 , 2180 , SOKAKLARI . FEHMI AYTEKIN CADDESI , İSKELE CADDESI VE CIVARI.

KARŞIYAKA

25.09.2020 03:00 03:10 MANEVRA AKSOY, ALAYBEY, BAHARİYE, BAHÇELİEVLERİ, BAHRİYE ÜÇOK, CUMHURİYET, DEDEBAŞI, DONANMACI, İMBATLI, İNÖNÜ, ÖRNEKKÖY, SANCAKLI, TERSANE, TUNA, YAMANLAR, ZÜBEYDE HANIM MAHALLELERİ, ÖĞRETMENEVİ, İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI, TURGAY BALABAN, ALİ KABÜL, İLYAZ TAŞTAN, KARŞIYAKA BELEDİYESİ PİKNİK ALANI, KARŞIYAKA VAKIFBANK, TÜRK TELEKOM, ALİ DELİBALTA, İNÖNÜ MAHALLESİ İZSU, KAREKSAN EKMEK, DOĞANÇAY MEZARLIK, TÜRK TELEKOM KARŞIYAKA SANTRAL VE CİVARLARI

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 25 Eylül Cuma!
İzmir'de su kesintisi 25 Eylül Cuma!
  • SON DAKİKA