İzmir'de elektrik kesintisi 25 Eylül Cuma!

GÜZELBAHÇE
25.09.2020 09:00 17:00 TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALMA YELKİ MAHALLESİ, 2482, 2498 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2020 09:00 17:00 AOB ÇALIŞMASI YELKİ MAHALLESİ, ÇAMLI MAHALLESİ, MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ
KARABURUN
25.09.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MORDOĞAN MH. TR-50 B KOLU MORDOĞAN KÖRFEZ MEVKII BIR KISMI
25.09.2020 10:00 13:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MORDOĞAN MH. TR-1/15 C KOLU KARABURUN DEGIRMEN ,2174, 2176, 2177,2178 , 2180 , SOKAKLARI . FEHMI AYTEKIN CADDESI , İSKELE CADDESI VE CIVARI.
KARŞIYAKA
25.09.2020 03:00 03:10 MANEVRA AKSOY, ALAYBEY, BAHARİYE, BAHÇELİEVLERİ, BAHRİYE ÜÇOK, CUMHURİYET, DEDEBAŞI, DONANMACI, İMBATLI, İNÖNÜ, ÖRNEKKÖY, SANCAKLI, TERSANE, TUNA, YAMANLAR, ZÜBEYDE HANIM MAHALLELERİ, ÖĞRETMENEVİ, İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI, TURGAY BALABAN, ALİ KABÜL, İLYAZ TAŞTAN, KARŞIYAKA BELEDİYESİ PİKNİK ALANI, KARŞIYAKA VAKIFBANK, TÜRK TELEKOM, ALİ DELİBALTA, İNÖNÜ MAHALLESİ İZSU, KAREKSAN EKMEK, DOĞANÇAY MEZARLIK, TÜRK TELEKOM KARŞIYAKA SANTRAL VE CİVARLARI