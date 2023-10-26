İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçede elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne kadar sürecek? İşte 26 Ekim Perşembe İzmir ilçe ilçe elektrik kesintisi detayları...