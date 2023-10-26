İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 1593/20. SK. 1593/5. SK. 1593/20. SK. 1593/5. SK. )
Kesinti saati: 9:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( ANADOLU CD. ANADOLU CD. )
ADALET ( 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS )
ADALET
ADALET ( 1601. SK. 2131/1. SK. 2131/15. SK. 2131/16. SK. 2131/17. SK. 2131/2. SK. 2131/5. SK. 2131/8. SK. HAYDAR ALİYEV CD. MANAS OZAN ABAY CD. 1601. SK. 2131/1. SK. 2131/15. SK. 2131/16. SK. 2131/17. SK. 2131/2. SK. 2131/5. SK. 2131/8. SK. HAYDAR ALİYEV CD. MANAS OZAN ABAY CD. )
Kesinti saati: 9:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: ADALET
ADALET ( ANADOLU CD. ANADOLU CD. )
Kesinti saati: 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: SOĞUKKUYU ( GİRNE GİRNE )
KÖRFEZ ( 7368/5. SK. 7379. SK. 7379/3 7384/3. SK. 7384/5. SK. 7368/5. SK. 7379. SK. 7379/3 7384/3. SK. 7384/5. SK. )
KÖRFEZ ( 7479/1. SK. 7479/1. SK. )
Kesinti saati: 8:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( ANADOLU CD. ANADOLU CD. )
Kesinti saati: 9:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları