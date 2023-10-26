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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün (26 Ekim Perşembe) bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik İzmir'de bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:24

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçede elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne kadar sürecek? İşte 26 Ekim Perşembe İzmir ilçe ilçe elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: YALI ( ADACIK Adacık Küme Evler ADACIK Adacık Küme Evler )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: B. HAYRETTİN PAŞA ( CEMALETTİN AKSU CD. CEMALETTİN AKSU CD. )

BOZKÖY

Kesinti saati: 4:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 1593/20. SK. 1593/5. SK. 1593/20. SK. 1593/5. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( ANADOLU CD. ANADOLU CD. )

ADALET ( 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS 1643/15. SK. 1643/9. SK. 2132 MANAS )

ADALET

ADALET ( 1601. SK. 2131/1. SK. 2131/15. SK. 2131/16. SK. 2131/17. SK. 2131/2. SK. 2131/5. SK. 2131/8. SK. HAYDAR ALİYEV CD. MANAS OZAN ABAY CD. 1601. SK. 2131/1. SK. 2131/15. SK. 2131/16. SK. 2131/17. SK. 2131/2. SK. 2131/5. SK. 2131/8. SK. HAYDAR ALİYEV CD. MANAS OZAN ABAY CD. )

Kesinti saati: 9:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ADALET

ADALET ( ANADOLU CD. ANADOLU CD. )

Kesinti saati: 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: SOĞUKKUYU ( GİRNE GİRNE )

KÖRFEZ ( 7368/5. SK. 7379. SK. 7379/3 7384/3. SK. 7384/5. SK. 7368/5. SK. 7379. SK. 7379/3 7384/3. SK. 7384/5. SK. )

KÖRFEZ ( 7479/1. SK. 7479/1. SK. )

Kesinti saati: 8:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( ANADOLU CD. ANADOLU CD. )

Kesinti saati: 9:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: İSLAMSARAY ( KARANFİL KINIK KIRMIZI KULE KIZ TÜRBESİ CD. KIZIL AVLU CD. KIZIL AVLU ÇK. KIZTÜRBESİ KİREÇÇİ ÇIKMAZI MERMER DİREKLER CD. PETEK ŞEHİT ATİLLA YANGÖZ SK. ŞUBE SK. ÜÇ KEMERLİ KÖPRÜSÜ )

KALEARDI ( KALEARDI KÖYÜ İÇ YOLU KALEARDI YOLU )

KARALAR ( KARALAR KÖYÜ İÇ YOLU KARALAR MERKEZ )

KAŞIKÇI

KATRANCI ( KATRANCI KÖYÜ İÇ YOLU )

KIRCALAR

Kesinti saati: 3:00 - 3:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Perşembe

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ADATEPE ( 60. SK. 61. SK. 63. SK. ERDEM CD. 60. SK. 61. SK. 63. SK. ERDEM CD. )

ATATÜRK ( 206. SK. 63. SK. 63/2. SK. 63/3. SK. 206. SK. 63. SK. 63/2. SK. 63/3. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: GÜVEN ( 384/1. SK. 384/2. SK. 386. SK. 391. SK. 392. SK. 394. SK. MENDERES CD. 384/1. SK. 384/2. SK. 386. SK. 391. SK. 392. SK. 394. SK. MENDERES CD. )

HÜRRİYET ( MEHMET AKİF CD. MENDERES CD. MEHMET AKİF CD. MENDERES CD. )

Kesinti saati: 8:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: KARACAAĞAÇ ( 4001. SK. 4002. SK. 4003. SK. 4005. SK. 4006. SK. 4007. SK. 4008. SK. 4009. SK. 4010. SK. 4010/1 4011. SK. 4012. SK. 4013. SK. 4014. SK. 4015. SK. 4016. SK. 4017. SK. 4017/1 4018. SK. 4019. SK. 4020. SK. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. 4001. SK. 4002. SK. 4003. SK. 4005. SK. 4006. SK. 4007. SK. 4008. SK. 4009. SK. 4010. SK. 4010/1 4011. SK. 4012. SK. 4013. SK. 4014. SK. 4015. SK. 4016. SK. 4017. SK. 4017/1 4018. SK. 4019. SK. 4020. SK. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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