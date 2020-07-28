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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in pek çok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'İn hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 28 Temmuz Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:50
İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin kesintiden etkilenceğini merakla araştırıyor. İşte 28 Temmuz Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BALÇOVA
28.07.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ONUR MAHALLESİ, MİTATPAŞA CADDESİ, SÖĞÜT, KÖKNAR, DİCLE, SALKIM, KENT, GÜL, ÇİTLENBİK, DALYA, ELMALI, GÜRGEN, LEVENT, YILDIRIM, BEYAZIT, LEYLAK, PAPATYA, LEVENT SOKAKLAR VE CİVARI

BORNOVA
28.07.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERİÇ MAHALLESİ, 5640, 5641, 5642, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5664, 5701, 5710, 5711, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 09:00 17:00 Şebeke Bakımı BEŞYOL KÖYÜ, SARNIÇKÖYÜ, KURUDERE KÖYÜ, GÖKÇELER KÖYÜ, GÖNÜL ÇİNGİL, TELEKOM BAZ İSTASYONU, ÖZHÜRKENT KOOPERATİFİ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYE- DOĞANAY DİNLENME TESİSİ, HASAN BUĞDAYEKEN, BAKİ AKGÜRE, GENÇ İNŞAAT, SÜLEYMAN SERDAR AKSAY, SABUNCUBELİ JANDARMA, FESİH KUŞ VE CİVARLARI
28.07.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERİÇ MAHALLESİ, ZİYA PAŞA CADDESİ, SANAT CADDESİ, 5202/2, 5208, 5662, 5663, 5658, 5659, 5660, 5661, 5666, 5667, 5662, 5657 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA
28.07.2020 09:00 13:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması YAYLACIK MAHALLESİ, 190/3, 184, 186, 181/2, 181/1, 181/7, 181/6, 186/6, 186/4, 173, 173/1, 181/1 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MENDERES MAHALLESİ, 152, 152/2, 152/5 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞİRİNKAPI MAHALLESİ, YAVUZ SULTAN SELİM CADDES, 1057, 1059 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME
28.07.2020 09:00 12:00 ARIZA BAKIM VE ONARIM ÇIFTLIK MH, 6, 8, 22 SOKAKLAR

ÇİĞLİ
28.07.2020 12:30 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM AYDINLIKEVLER MAHALLESİ, 6779, 6783, 6782, 6784, 6780 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
28.07.2020 10:00 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KATIRALANI KÖYÜ MAHALLESİ VE CİVARLARI

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GAZİEMİR
28.07.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması HÜRRİYET MAHALLESİ, MENDERES CADDESİ, ÇAMLIK CADDESİ, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması IRMAK MAHALLESİ, HASAN GÜVEN CADDESİ, MİLLET CADDESİ, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 32, 33, 33/1-2-3 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması IRMAK MAHALLESİ, HASAN GÜVEN CADDESİ, 32, 33, 33/1-2-3, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması GAZİ MAHALLESİ MİLLET CADDESİ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 10:00 14:00 TRAFO BAKIMI FATİH MAHALLESİ, 1140 SOKAK NO:1 İZMAK TURİZİM SOĞUTMA VE ENDÜSTRİYEL MUT. S.T. LTD ŞTİ

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KARABURUN
28.07.2020 09:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması TR-1 AZMAK KARABURUN BOZKÖY MAH. AZMAK MEVKII

KARŞIYAKA
28.07.2020 08:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ, 6712/4, 6706, 6708/2, 6700, 6712/5, 6705 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
28.07.2020 09:00 15:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA AKALAN MAH. TAMAMI AKALAN YOLU ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI

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