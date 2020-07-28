İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BALÇOVA
28.07.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ONUR MAHALLESİ, MİTATPAŞA CADDESİ, SÖĞÜT, KÖKNAR, DİCLE, SALKIM, KENT, GÜL, ÇİTLENBİK, DALYA, ELMALI, GÜRGEN, LEVENT, YILDIRIM, BEYAZIT, LEYLAK, PAPATYA, LEVENT SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
28.07.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERİÇ MAHALLESİ, 5640, 5641, 5642, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5664, 5701, 5710, 5711, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717 SOKAKLAR VE CİVARI
28.07.2020 09:00 17:00 Şebeke Bakımı BEŞYOL KÖYÜ, SARNIÇKÖYÜ, KURUDERE KÖYÜ, GÖKÇELER KÖYÜ, GÖNÜL ÇİNGİL, TELEKOM BAZ İSTASYONU, ÖZHÜRKENT KOOPERATİFİ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYE- DOĞANAY DİNLENME TESİSİ, HASAN BUĞDAYEKEN, BAKİ AKGÜRE, GENÇ İNŞAAT, SÜLEYMAN SERDAR AKSAY, SABUNCUBELİ JANDARMA, FESİH KUŞ VE CİVARLARI
28.07.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERİÇ MAHALLESİ, ZİYA PAŞA CADDESİ, SANAT CADDESİ, 5202/2, 5208, 5662, 5663, 5658, 5659, 5660, 5661, 5666, 5667, 5662, 5657 SOKAKLAR VE CİVARI