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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir'deki kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağının detaylarını paylaştı. İşte 29 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:44 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:58

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

Saat : 9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
YUKARIKIRIKLAR

Saat : 9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
ÇİÇEKLİ
ÇİÇEKLİ MH. ( YASEMİN SK. )
YAKAKÖY ( ASMA GÜNEŞLİ HAVUZBAŞI HAVUZBAŞI SK. IHLAMUR IHLAMUR SK. KİRAZ KORDON MELİSA MELİSA SK. ÖZBEK ÖZBEK SK. POYRAZ REYHAN SK. SEVGİ SK. VADİ )
YAKAKÖY MH. ( ASMA CUMBA SK. DAMLA SK. DİBEK EKİN SK. GÜNDOĞAN SK. GÜNEŞLİ IRMAK SK. KİRAZ KORDON LİMON SK. MELTEM SK. MİNE ÖYKÜ ÖZBEK SK. REYHAN SK. YAPRAK SK. YILDIZ SK. ZEYTİN SELİN SK. )

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
ATATÜRK ( 206. SK. 207. SK. 208. SK. 209/2 209/3 210. SK. 212. SK. 214. SK. 216. SK. 218. SK. 220. SK. 63. SK. 63/2. SK. 63/3. SK. )
KOZAĞAÇ ( GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )
KOZAĞAÇ MH. ( 220. SK. )

Saat : 10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
ALAÇATI ( ARES KOOPERATİFİ )
ALAÇATI MH. ( ARES KOOPERATİFİ )
GERMİYAN
KARAKÖY

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

Saat : 9:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
ATAŞEHİR ( 8021. SK. 8212. SK. 8218. SK. ESKİ HAVAALANI CD. OTOPARK )
ATAŞEHİR MH. ( 8021. SK. 8024. SK. 8024/2. SK. 8024/3. SK. 8024/4. SK. 8212. SK. 8216. SK. 8216/1. SK. 8216/2. SK. 8217. SK. 8217/1. SK. 8220. SK. 8221/1. SK. )

Saat : 9:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
CUMHURİYET ( ATATÜRK )
CUMHURİYET MH. ( KILIÇ )
İSMETPAŞA MH. ( ATATÜRK )

Saat : 9:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
BİNBAŞI REŞATBEY ( 351. SK. 382/1. SK. 385. SK. 396. SK. 398. SK. )
BİNBAŞI REŞATBEY MH. ( 351. SK. 382. SK. 383. SK. 386. SK. 387. SK. 387/1. SK. 388. SK. 395. SK. 397. SK. 398. SK. )

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
VATAN ( POLAT CD. )
VATAN MH. ( 9053. SK. 9066/1. SK. 9072. SK. 9076. SK. 9078. SK. 9096. SK. 9107. SK. FİLİZ CD. KADİR AYDIN SK. ORDU CD. )

Saat : 9:30 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
ANBARSEKİ ( AMBARSEKİ KÖYÜ İÇ YOLU SASKO )
ANBARSEKİ MH. ( 3178 AMBARSEKİ KÖYÜ İÇ YOLU AMBARSEKİ YOLU ANBARSEKİ ESENDERE ESENDERE YOLU KARABURUN )
İNECİK

Saat : 9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ( 110. SK. )

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