İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir'deki kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağının detaylarını paylaştı. İşte 29 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:44Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:58
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İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...