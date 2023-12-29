İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir'deki kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağının detaylarını paylaştı. İşte 29 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...