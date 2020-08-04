İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintinin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte 4 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...