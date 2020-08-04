İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BALÇOVA
04.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KORUTÜRK MAHALLESİ, POYRAZ, ŞİMŞEK, İMBAT, NAR, LODOS, RÜZGAR, ZEYTİN SOKAKLAR VE CİVARI
BAYRAKLI
04.08.2020 09:00 15:30 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2124, 2097 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2020 09:00 10:00 Şebeke Bakımı MANAVKUYU MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ, 249, 275/1, 275/2 SOKAKLLAR VE CİVARI
04.08.2020 10:00 11:30 Şebeke Bakımı OSMANGAZİ MAHALLESİ, İBRAHİM ETEM CADDESİ, 605, 609, 610, 614, 616 SOKAK VE CİVARI
04.08.2020 13:00 14:30 Şebeke Bakımı ADALET MAHALLESİ, ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN CADDESİ, SAKARYA CADDESİ, HAYDAR ALİYEV CADDESİ, 278, 278/1 , 277, 1593 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2020 14:30 15:30 Şebeke Bakımı ÇAY MAHALLESİ-TEPEKULE MAHALLESİ, 2091, 2091/1, 2091/3, 2120/2, 2120/7 SOKAKLAR VE CİVARI