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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintinin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte 4 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:14
İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de pek çok ilçede bugün elektrik kesintisi meydana gelecek. İşte 4 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BALÇOVA
04.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KORUTÜRK MAHALLESİ, POYRAZ, ŞİMŞEK, İMBAT, NAR, LODOS, RÜZGAR, ZEYTİN SOKAKLAR VE CİVARI

BAYRAKLI
04.08.2020 09:00 15:30 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2124, 2097 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2020 09:00 10:00 Şebeke Bakımı MANAVKUYU MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ, 249, 275/1, 275/2 SOKAKLLAR VE CİVARI
04.08.2020 10:00 11:30 Şebeke Bakımı OSMANGAZİ MAHALLESİ, İBRAHİM ETEM CADDESİ, 605, 609, 610, 614, 616 SOKAK VE CİVARI
04.08.2020 13:00 14:30 Şebeke Bakımı ADALET MAHALLESİ, ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN CADDESİ, SAKARYA CADDESİ, HAYDAR ALİYEV CADDESİ, 278, 278/1 , 277, 1593 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2020 14:30 15:30 Şebeke Bakımı ÇAY MAHALLESİ-TEPEKULE MAHALLESİ, 2091, 2091/1, 2091/3, 2120/2, 2120/7 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA
04.08.2020 11:00 16:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE BÖLCEK OVASI VE KÜÇÜK BÖLCEK CİVARI SULAMALAR

BEYDAĞ
04.08.2020 10:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması YUKARI AKTEPE MAHALLESI PALAMUTÇUK SOKAK TR3

BORNOVA
04.08.2020 09:30 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM BİRLİK MAHALLESİ, 4181, 4242, 4250 SOKAK VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA
04.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, 686/10, 686/28, 686/37 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR
04.08.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM PEKER MAHALLESİ, 5048, 5051, 5052, 5054, 5055, 5055/1, 5056, 5057, 5058, 5061, 5065 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2020 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAVACIK MAHALLESİ, KAVACIK KONAK ASFALT CADDESİ, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNALTAY MAHALLESİ, 4739, 4901, 4904 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
04.08.2020 09:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması KUYUCAK MAH. BIR KISMI

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