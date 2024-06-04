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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (4 Haziran Salı) yaşanacak elektrik ve su kesintilerinin detayları araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrikler kesilecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 4 Haziran Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2024 10:51

İzmir’de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Pınarlı ( Köy Yolu İzmir Ödemiş Yolu Pınarlı Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Osmangazi ( 616. Sk. 601 612. Sk. 610. Sk. 609. Sk. 608. Sk. 611 616/1. Sk. 616/2. Sk. HASAN BAĞIRA 616. Sk. 601 612. Sk. 610. Sk. 609. Sk. 608. Sk. 611 616/1. Sk. 616/2. Sk. HASAN BAĞIRA 616. Sk. 601 612. Sk. 610. Sk. 609. Sk. 608. Sk. 611 616/1. Sk. 616/2. Sk. HASAN BAĞIRA )

Tepekule ( HASAN BAĞIRA HASAN BAĞIRA HASAN BAĞIRA )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ovacık ( Ovacık Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu İZMİR-ÇANAKKALE YOLU Ovacık Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu İZMİR-ÇANAKKALE YOLU )

Çamköy

Süleymanlı

Sağancı

Kesinti saati: 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Göbeller ( Göbeller Köyü İç Yolu Göbeller Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ ( 18 Mart Sk. Akasya Sk. Atanak Sk. Atatürk Cd. Balcı Sk. Barbaros Sk. Celal Bayar Cd. Gül Sk. Mithatpaşa Cd. Peynirci Sk. Seyrek Sk. Yavaşlar Sk. Yağcı Sk. Yuntdağ Cd. Zambak Sk. Zeytindağ Yolu 18 Mart Sk. Akasya Sk. Atanak Sk. Atatürk Cd. Balcı Sk. Barbaros Sk. Celal Bayar Cd. Gül Sk. Mithatpaşa Cd. Peynirci Sk. Seyrek Sk. Yavaşlar Sk. Yağcı Sk. Yuntdağ Cd. Zambak Sk. Zeytindağ Yolu )

Kesinti saati: 9:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yukarıbey ( 5053/1 5053/1 )

Kesinti saati: 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 206/9. Sk. 206/12. Sk. 206/11. Sk. 204/7. Sk. 204/12. Sk. 206/10. Sk. 206. Sk. 204/37 63/3. Sk. 218. Sk. )

Kesinti saati: 12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çamlıkule ( 220. Sk. 220/20. Sk. 220/21. Sk. 220/22. Sk. 220/23. Sk. 220/24. Sk. 239/2. Sk. 239/4. Sk. 239/6. Sk. 290. Sk. 290/10. Sk. 290/7. Sk. 290/8. Sk. 290/9. Sk. )

Yıldız ( Hoca Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi Cd. 206/1. Sk. 206/14. Sk. 206/15. Sk. 206/16. Sk. 206/17. Sk. 206/18. Sk. 206/19. Sk. 206/2. Sk. 206/3. Sk. 206/5. Sk. 206/57 SK. 220. Sk. 220/1. Sk. 220/16. Sk. 220/17. Sk. 220/18. Sk. 220/7. Sk. 220/7 Sk )

Atatürk ( 204/2. Sk. 206. Sk. 206/11. Sk. 206/12. Sk. 206/8. Sk. 206/9. Sk. 220. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 63/6 )

Kozağaç ( 211/1. Sk. 211/2. Sk. 211/3. Sk. 220. Sk. 220/1. Sk. 273/1. Sk. 273/2. Sk. 276/1. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları