İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (4 Haziran Salı) yaşanacak elektrik ve su kesintilerinin detayları araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrikler kesilecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 4 Haziran Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...