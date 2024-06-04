İzmir’de elektrik kesintisi! 4 Haziran Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Ovacık ( Ovacık Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu İZMİR-ÇANAKKALE YOLU Ovacık Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu İZMİR-ÇANAKKALE YOLU )
Çamköy
Süleymanlı
Sağancı
Kesinti saati: 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Göbeller ( Göbeller Köyü İç Yolu Göbeller Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ ( 18 Mart Sk. Akasya Sk. Atanak Sk. Atatürk Cd. Balcı Sk. Barbaros Sk. Celal Bayar Cd. Gül Sk. Mithatpaşa Cd. Peynirci Sk. Seyrek Sk. Yavaşlar Sk. Yağcı Sk. Yuntdağ Cd. Zambak Sk. Zeytindağ Yolu 18 Mart Sk. Akasya Sk. Atanak Sk. Atatürk Cd. Balcı Sk. Barbaros Sk. Celal Bayar Cd. Gül Sk. Mithatpaşa Cd. Peynirci Sk. Seyrek Sk. Yavaşlar Sk. Yağcı Sk. Yuntdağ Cd. Zambak Sk. Zeytindağ Yolu )
Kesinti saati: 9:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Yukarıbey ( 5053/1 5053/1 )
Kesinti saati: 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları