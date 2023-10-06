İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 6 Ekim Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 09:15Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 09:25
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İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 6 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 8:00 - 14:00 BALÇOVA / İZMİR ÇETİN EMEÇ ( ASKER AYHAN IŞIK AZİZ NESİN Erol Taş GAZNELİ MAHMUT GÖKÇEN EFE SK. GÜRDAL TOSUN KERİM TEKİN PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PROF. DR. HİKMET ŞİMŞEK SADRİ ALIŞIK UĞUR MUMCU CD. YILDIRIM ÖNAL )