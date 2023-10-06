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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 6 Ekim Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 09:15 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 09:25

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 6 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

Saat : 8:00 - 14:00
BALÇOVA / İZMİR
ÇETİN EMEÇ ( ASKER AYHAN IŞIK AZİZ NESİN Erol Taş GAZNELİ MAHMUT GÖKÇEN EFE SK. GÜRDAL TOSUN KERİM TEKİN PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PROF. DR. HİKMET ŞİMŞEK SADRİ ALIŞIK UĞUR MUMCU CD. YILDIRIM ÖNAL )

Saat : 9:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
ORG. NAFİZ GÜRMAN ( 7161/4. SK. 7161/5. SK. 7171. SK. 7353/9. SK. )
YAMANLAR ( 7353. SK. 7353/10. SK. 7353/13. SK. 7353/9. SK. 7355. SK. )

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

Saat : 9:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
ERTUĞRUL ( KAYHAN CD. )
İNKILAP ( HAL SK. KANTAR KAR KAR SK. KAYHAN CD. VAKIF SK. )

Saat : 10:00 - 13:00
BEYDAĞ / İZMİR
AKTEPE
ALAKEÇİLİ
CUMHURİYET
HALIKÖY ( HALIKÖY HALIKÖY İÇ YOL HALIKÖY İÇ YOLU HALIKÖY KÖYÜ İÇ YOLU HALIKÖY YOLU HALIKÖYÜ İÇ YOL NEHİR PATİKA )
YAĞCILAR

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

Saat : 8:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
ÇİÇEKLİ ( 8500 ÇAMLIK ÇAMLIK CD. MANOLYA SK. )

Saat : 9:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
CUMHURİYET ( 1252. SK. 1253. SK. 1254. SK. KAZAKİSTAN CD. )

Saat : 10:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
SASALLI MERKEZ

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
HACIVELİ ( 39/1. SK. 436. SK. 439. SK. FOÇA İZMİR KARAYOLU CD. )

Saat : 8:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
ALİ FUAT CEBESOY ( 9170/12. SK. 9170/14. SK. 9516. SK. 9517. SK. 9518. SK. )

Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
TEPEKÖY ( 4537. SK. 4539. SK. 4541. SK. 4543. SK. 4545. SK. 4550. SK. 4555. SK. 4556. SK. 4557. SK. 4562. SK. 4564. SK. 4566. SK. 4583. SK. AYDIN ERDİNÇ TEKİRLİ CD. İSMETPAŞA CD. )

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