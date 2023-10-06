İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Cuma

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 6 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...