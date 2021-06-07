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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 7 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 09:03
İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Haziran Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

BAYRAKLI
07.06.2021 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,236,235,234 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
07.06.2021 09:00 13:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE AYASKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI
07.06.2021 11:00 15:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE AYASKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

BORNOVA
07.06.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARNIÇ MAHALLESİ,SARNIÇ CADDESİ,FİLİZ,KORDELYA,AKYAR SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

ÇEŞME
07.06.2021 08:00 09:00 OG MANEVRA MUSALLA MAH.BIR KISMI, OVACIK MAH. GENELI, BATI ÇIM BETON SANTRALI, ÇEŞME OTOYOL GIŞELERI VE ÇEVRESI.
07.06.2021 08:00 12:00 Og Şebeke Bakım Çalışması MUSALLA MAH. 1040,1065,1039,1066,1093,1084,1077,1086,1080,1076,1036 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
07.06.2021 10:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALAÇATI,ALTINYUNUS,ARDIÇ,CELAL BAYAR,ÇAKABEY, ILICA,ŞIFNE MAHALLELERININ ENERJI İHTIYACINI KARŞILAYAN TRAFO MERKEZINDE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENI İLE 10:30 İLE 15:30 SAATLERI ARASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP; 10:30 / 11:30 VE 14:30 / 15:30 SAATLERI ARASINDA MANEVRA AMAÇLI KISMI ENERJI KESINTILERI UYGULANARAK BÖLGE ALTERNATIF HATLAR ÜZERINDEN ENERJILENDIRILECEKTIR. KISIT ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KESINTI SÜRESI ÇALIŞMA BITIM SAATI OLAN 15:30' A KADAR DEVAM EDECEKTIR.

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

GÜZELBAHÇE
07.06.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİTHAT ÜNAL CADDESİ,798,2152,2101 SOKAKLAR

KARŞIYAKA
07.06.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6269,6271,6276, 6287,6279,6270 SOKAKLAR VE CİVARI

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