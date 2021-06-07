İzmir'de elektrik kesintisi 7 Haziran Pazartesi

ÇEŞME
07.06.2021 08:00 09:00 OG MANEVRA MUSALLA MAH.BIR KISMI, OVACIK MAH. GENELI, BATI ÇIM BETON SANTRALI, ÇEŞME OTOYOL GIŞELERI VE ÇEVRESI.
07.06.2021 08:00 12:00 Og Şebeke Bakım Çalışması MUSALLA MAH. 1040,1065,1039,1066,1093,1084,1077,1086,1080,1076,1036 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
07.06.2021 10:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALAÇATI,ALTINYUNUS,ARDIÇ,CELAL BAYAR,ÇAKABEY, ILICA,ŞIFNE MAHALLELERININ ENERJI İHTIYACINI KARŞILAYAN TRAFO MERKEZINDE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENI İLE 10:30 İLE 15:30 SAATLERI ARASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP; 10:30 / 11:30 VE 14:30 / 15:30 SAATLERI ARASINDA MANEVRA AMAÇLI KISMI ENERJI KESINTILERI UYGULANARAK BÖLGE ALTERNATIF HATLAR ÜZERINDEN ENERJILENDIRILECEKTIR. KISIT ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KESINTI SÜRESI ÇALIŞMA BITIM SAATI OLAN 15:30' A KADAR DEVAM EDECEKTIR.