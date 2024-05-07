İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (7 Mayıs Salı) bazı ilçelerde elektrikler kesilecek. GDZ Elektrik bugüne ait planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Mayıs Salı 2024 İzmir elektrik kesintisi detayları...