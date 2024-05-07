İzmir’de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Topallar ( Topallar Köyü İç Yolu isimsiz3 Topallar Köyü İç Yolu isimsiz3 )
Tırmanlar ( Tırmanlar Köyü İç Yolu Tırmanlar Tırmanlar Köyü İç Yolu Tırmanlar )
Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu Turanlı Yolu Dereköy Köyü İç Yolu Turanlı Yolu )
Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu Eğiller Köyü İç Yolu )
Gültepe ( Gültepe Köyü İç Yolu Gültepe Köyü İç Yolu )
Dereköy Hacılar ( HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) dereköy hacılar bucağı isimsiz HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) dereköy hacılar bucağı isimsiz )
Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu Yortanlı Köyü İç Yolu )
Yukarıada ( Yukarıada Yukarıada Köyü İç Yolu Yukarıada Yukarıada Köyü İç Yolu )
Örenli ( ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu )
Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu Çaltıkoru Köyü İç Yolu )
Sarıcaoğlu ( SARICAOĞLU Sarıcaoğlu SARICAOĞLU Sarıcaoğlu )
Oruşlar ( Oruçlar Köyü İç Yolu Oruçlar Köyü Oruçlar Köyü İç Yolu Oruçlar Köyü )
Kırcalar ( Kırcalar Köyü İç Yolu Kırcalar Köyü İç Yolu )
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu Pireveliler Köyü İç Yolu )
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu Katrancı Köyü İç Yolu )
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu Ürkütler Köyü İç Yolu )
Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )
İneşir ( İneşir Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu İneşir Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu )
İkizler ( İkizler Köyü Yolu İkizler Köyü İkizler İkizler Köyü Yolu İkizler Köyü İkizler )
Halilağalar ( Halilağalar Köyü İç Yolu Halilağalar Köyü Halilağalar Köyü İç Yolu Halilağalar Köyü )
Akçenger ( Akçenger Akçenger Köyü Yolu Akçenger Akçenger Köyü Yolu )
Çeltikçi ( Çeltikçi Çeltikçi Köyü Çeltikçi Köyü İç Yolu Çeltikçi Çeltikçi Köyü Çeltikçi Köyü İç Yolu )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu Çobanlar Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Pireveliler Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Çürükbağ Köyü İç Yolu Pireveliler Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Ovacık ( İzmir-Ayvalık Yolu İzmir-Ayvalık Yolu )
Bozköy ( İzmir-Ayvalık Yolu İzmir-Ayvalık Yolu )
Fatih ( İzmir-Ayvalık Yolu İzmir-Ayvalık Yolu )
Kesinti saati: 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Maltepe ( Magosa Sk. Marmaris Sk. Gökova Sk. Girne Sk. Atatürk Blv. Fethiye Sk. Magosa Sk. Marmaris Sk. Gökova Sk. Girne Sk. Atatürk Blv. Fethiye Sk. )
Bahçelievler ( 3. Sk. Atatürk Blv. Estergon Cd. Gazneliler Cd. Sümer Cd. YAŞAR DOĞU 3. Sk. Atatürk Blv. Estergon Cd. Gazneliler Cd. Sümer Cd. YAŞAR DOĞU )
Kesinti saati: 9:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Fevzipaşa ( 1. Sanayi Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 2. Sanayi 9. Sk. Bergama 2. Sanayi Sitesi Fabrika Cd. Fevzi Paşa Cd. Site Sk. 1. Sanayi Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 2. Sanayi 9. Sk. Bergama 2. Sanayi Sitesi Fabrika Cd. Fevzi Paşa Cd. Site Sk. )
Gaziosmanpaşa ( Fabrika Cd. Okul Cd. Fabrika Cd. Okul Cd. )
Kesinti saati: 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları