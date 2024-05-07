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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (7 Mayıs Salı) bazı ilçelerde elektrikler kesilecek. GDZ Elektrik bugüne ait planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Mayıs Salı 2024 İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2024 11:21

İzmir’de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kazım Dirik ( 383 Lozan Cd. Barbaros Cd. Atatürk Cd. 382 381. Sk. 380. Sk. 379. Sk. 378. Sk. 384 383 Lozan Cd. Barbaros Cd. Atatürk Cd. 382 381. Sk. 380. Sk. 379. Sk. 378. Sk. 384 )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BALÇOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Fevzi Çakmak ( Kuşkonmaz Sk. Kuşkonmaz Sk. Çamlıca Sk. Çamlıca Yıldırım Beyazıt Sk. Yeşil Camii Turgut Reis Sk. Turgut Reis Timurlenk Sk. Orkide Sk. Orkide Mine Sk. Leylak Sk. Leylak Kızılcık Sk. Kızılcık Küpe Sk. Demirci Efe Sk. Böğürtlen Sk. Atilla Sk. )

Onur ( İğde Sk. İğde Çınar Sk. Çilek Sk. Çağla Sk. Zerdali Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Yeşilçam Sk. Yeşil Cami Sk. Türkeli Sk. Turgut Reis Sk. Turgut Reis Timurlenk Sk. Papatya Sk. Papatya Mine Sk. M. Ali Paşa Sk. Leylak Sk. Kızılcık Sk. Kızılcık Kuşkonmaz Sk. Kuşkonmaz İğde Sk. İğde Çınar Sk. Çilek Sk. Çağla Sk. Zerdali Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Yeşilçam Sk. Yeşil Cami Sk. Türkeli Sk. Turgut Reis Sk. Turgut Reis Timurlenk Sk. Papatya Sk. Papatya Mine Sk. M. Ali Paşa Sk. Leylak Sk. Kızılcık Sk. Kızılcık Kuşkonmaz Sk. Kuşkonmaz Kirazlı Sk. Karanfil Sk. Hale Sk. Gülistan Sk. Gelincik Sk. Fulya Sk. Filiz Sk. Fesleğen Sk. Böğürtlen Sk. Atilla Sk. 2. Hayıt. Sk. )

Çetin Emeç ( Hürriyet Sk. )

Kesinti saati: 2:00 - 2:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çetin Emeç ( Ata Ata Cd. Ata Ata Cd. )

Eğitim ( 3. Selim Sk. Ata Cd. Ekrem Güer Sk. Fuat Köprülü Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Ihlamur Sk. Karaoğlanoğlu Sk. Mercan Sk. Namık Kemal Sk. Necatibey Sk. Orhan Veli Sk. Orhun Sk. Ziya Gökalp Sk. Özkavruk Sk. Ünlü Sk. KARAGÖZ ÖZKAVRUK 3. Selim Sk. Ata Cd. Ekrem Güer Sk. Fuat Köprülü Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Ihlamur Sk. Karaoğlanoğlu Sk. Mercan Sk. Namık Kemal Sk. Necatibey Sk. Orhan Veli Sk. Orhun Sk. Ziya Gökalp Sk. Özkavruk Sk. Ünlü Sk. KARAGÖZ ÖZKAVRUK )

Onur ( Ata Filiz Sk. Kızılcık Kızılcık Sk. Yeşilçam Sk. Çınar Sk. Ata Filiz Sk. Kızılcık Kızılcık Sk. Yeşilçam Sk. Çınar Sk. )

Kesinti saati: 2:00 - 3:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Topallar ( Topallar Köyü İç Yolu isimsiz3 Topallar Köyü İç Yolu isimsiz3 )

Tırmanlar ( Tırmanlar Köyü İç Yolu Tırmanlar Tırmanlar Köyü İç Yolu Tırmanlar )

Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu Turanlı Yolu Dereköy Köyü İç Yolu Turanlı Yolu )

Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu Eğiller Köyü İç Yolu )

Gültepe ( Gültepe Köyü İç Yolu Gültepe Köyü İç Yolu )

Dereköy Hacılar ( HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) dereköy hacılar bucağı isimsiz HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) dereköy hacılar bucağı isimsiz )

Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu Yortanlı Köyü İç Yolu )

Yukarıada ( Yukarıada Yukarıada Köyü İç Yolu Yukarıada Yukarıada Köyü İç Yolu )

Örenli ( ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu )

Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu Çaltıkoru Köyü İç Yolu )

Sarıcaoğlu ( SARICAOĞLU Sarıcaoğlu SARICAOĞLU Sarıcaoğlu )

Oruşlar ( Oruçlar Köyü İç Yolu Oruçlar Köyü Oruçlar Köyü İç Yolu Oruçlar Köyü )

Kırcalar ( Kırcalar Köyü İç Yolu Kırcalar Köyü İç Yolu )

Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu Pireveliler Köyü İç Yolu )

Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu Katrancı Köyü İç Yolu )

Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu Ürkütler Köyü İç Yolu )

Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )

İneşir ( İneşir Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu İneşir Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu )

İkizler ( İkizler Köyü Yolu İkizler Köyü İkizler İkizler Köyü Yolu İkizler Köyü İkizler )

Halilağalar ( Halilağalar Köyü İç Yolu Halilağalar Köyü Halilağalar Köyü İç Yolu Halilağalar Köyü )


Akçenger ( Akçenger Akçenger Köyü Yolu Akçenger Akçenger Köyü Yolu )

Çeltikçi ( Çeltikçi Çeltikçi Köyü Çeltikçi Köyü İç Yolu Çeltikçi Çeltikçi Köyü Çeltikçi Köyü İç Yolu )

Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu Çobanlar Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Pireveliler Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Çürükbağ Köyü İç Yolu Pireveliler Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Ovacık ( İzmir-Ayvalık Yolu İzmir-Ayvalık Yolu )

Bozköy ( İzmir-Ayvalık Yolu İzmir-Ayvalık Yolu )

Fatih ( İzmir-Ayvalık Yolu İzmir-Ayvalık Yolu )

Kesinti saati: 13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Maltepe ( Magosa Sk. Marmaris Sk. Gökova Sk. Girne Sk. Atatürk Blv. Fethiye Sk. Magosa Sk. Marmaris Sk. Gökova Sk. Girne Sk. Atatürk Blv. Fethiye Sk. )


Bahçelievler ( 3. Sk. Atatürk Blv. Estergon Cd. Gazneliler Cd. Sümer Cd. YAŞAR DOĞU 3. Sk. Atatürk Blv. Estergon Cd. Gazneliler Cd. Sümer Cd. YAŞAR DOĞU )

Kesinti saati: 9:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Fevzipaşa ( 1. Sanayi Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 2. Sanayi 9. Sk. Bergama 2. Sanayi Sitesi Fabrika Cd. Fevzi Paşa Cd. Site Sk. 1. Sanayi Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 2. Sanayi 9. Sk. Bergama 2. Sanayi Sitesi Fabrika Cd. Fevzi Paşa Cd. Site Sk. )

Gaziosmanpaşa ( Fabrika Cd. Okul Cd. Fabrika Cd. Okul Cd. )

Kesinti saati: 13:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Beşyol ( Beşyol Cd. BEŞYOL Beşyol Beşyol Cd. BEŞYOL Beşyol )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Koşukavak ( 4214/1. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4193. Sk. 4218/1. Sk. Kamil Tunca Blv. 4216. Sk. 4214/1. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4193. Sk. 4218/1. Sk. Kamil Tunca Blv. 4216. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Zafer ( 4394. Sk. 4390. Sk. 4389. Sk. 4357. Sk. 4349. Sk. Yener Cd. 4396. Sk. 4394. Sk. 4390. Sk. 4389. Sk. 4357. Sk. 4349. Sk. Yener Cd. 4396. Sk. )

Merkez ( 4501/1. Sk. 4501. Sk. 4396/1. Sk. 4369/2. Sk. 4501/1. Sk. 4501. Sk. 4396/1. Sk. 4369/2. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Zafer ( 4495/2. Sk. 4497. Sk. 4428. Sk. 4493. Sk. 4497/1. Sk. 4495. Sk. 4495/2. Sk. 4497. Sk. 4428. Sk. 4493. Sk. 4497/1. Sk. 4495. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Merkez ( 4566/1. Sk. 4396/1. Sk. 4507/1. Sk. 4515. Sk. 4566/1. Sk. 4396/1. Sk. 4507/1. Sk. 4515. Sk. )

Zafer ( 4428. Sk. 4493. Sk. 4495. Sk. 4495/2. Sk. 4497. Sk. 4497/1. Sk. 4428. Sk. 4493. Sk. 4495. Sk. 4495/2. Sk. 4497. Sk. 4497/1. Sk. )

Kesinti saati: 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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