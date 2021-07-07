İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

BAYRAKLI
07.07.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75.YIL MAHALLESİ,1620/45,1620/41,1609/12 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
07.07.2021 09:30 11:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇAMAVLU, KARAVELİLER, KIRANLI, YUKARICUMA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
07.07.2021 10:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENLİ, YORLANTI, ÇÜRÜKBAĞ, PİREVELİLER, DEREKÖY, EĞİLLER, ÇALTIKORU, TIRMANLAR, HACILAR, ÇOBANLAR, AKÇENGER, SARICAOĞLU, İNEŞİR, GÜLTEPE, KARALAR, KATRANCI, HALİLAĞALAR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, ORUÇLAR, SINIRADA, İKİZLAR, KIRCALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
07.07.2021 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YUKARIBEY MAHALLESİ VE CİVARLARI