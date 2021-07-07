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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 7 Temmuz Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:57
İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

Elektrik kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Temmuz İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

BAYINDIR
07.07.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/4 TRAFOSUNUN TAMAMINDA
07.07.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ELIFLI MAH. ÇAYIR MEVKII TAMAMINDA
07.07.2021 09:00 09:30 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
07.07.2021 16:30 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

BAYRAKLI

07.07.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75.YIL MAHALLESİ,1620/45,1620/41,1609/12 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
07.07.2021 09:30 11:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇAMAVLU, KARAVELİLER, KIRANLI, YUKARICUMA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
07.07.2021 10:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENLİ, YORLANTI, ÇÜRÜKBAĞ, PİREVELİLER, DEREKÖY, EĞİLLER, ÇALTIKORU, TIRMANLAR, HACILAR, ÇOBANLAR, AKÇENGER, SARICAOĞLU, İNEŞİR, GÜLTEPE, KARALAR, KATRANCI, HALİLAĞALAR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, ORUÇLAR, SINIRADA, İKİZLAR, KIRCALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
07.07.2021 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YUKARIBEY MAHALLESİ VE CİVARLARI

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

ÇEŞME
07.07.202107:0012:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıOVACIK MAH. İŞTUR SITESI, SÜRKENT SITESI, YUVAMKENT, ÇEŞME ŞARAPÇILIK, ALPHAYTA YAPI, ÇAĞDAŞKENT SITESI,ÖZPAMIR SITESI, ÖZBERIL SITESI, SERTUR,75.YIL SITESI, OVAKENT SITESI, BOSTANCI SITESI, SAĞLIKÇILAR SITESI, ALTINKUM MAH. SIMGE ALTINKUM SITESI, İMBAT KONUT YAPI KOP., DEVEKUŞU ÇIFTLIĞI, İBB ALTINKUM TELSIZ RÖLE İSTASYONU, BÖLGEDE BULUNAN GSM OPERATÖRÜ BAZ İSTASYONLARI VE ÇEVRESI07.07.202111:0015:00AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMAALALAÇTI MAH. 2080 SOK. ZEYTIN ALTI KAHVALTI BAHÇESI VE ÇEVRESI.07.07.202114:0017:00OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIÇAKABEY MAH. MAMURBABA MEVKII ABDURRAHMAN MADAK, GÜNAY GUY PAGY,YILMAZ ERTEKÇE, ADEM ALPHAYTA ÜNVANLI ÖZEL TRAFO TÜKETICILERI VE TURKCELL GSM OPERATÖRÜ BAZ İSTASYONU

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Çarşamba

FOÇA

07.07.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİ, ILIPINAR KÜME EVLERİ, FOÇA İZMİR KARAYOLLARI BİR KISMI VE CİVARLARI

KARABAĞLAR
07.07.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,3968 SOKAK,İZM.B.Ş.B. KATI ATIK DEĞ.KOMP.FAB,TIRAZLI KÖYÜ,İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜD.

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