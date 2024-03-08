İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 8 Mart Cuma 2024 (bugün) elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Mart Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...