İzmir’de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA
8 Mart Cuma 2024
Kesinti ID : 3022363
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Naldöken
Yakaköy
Kesinti ID : 3022605
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy ( ÖYKÜ Özbek Sk. Özbek Zeytin Ekin Sk. Yaka Gündoğan Sk. Tepe Asma Cumba Sk. VADİ Dibek Damla Sk. kiraz Havuzbaşı Sk. Sevgi Sk. Ihlamur Sk. Selin Sk. Reyhan Sk. Mine Meltem Sk. Melisa Sk. Limon Sk. Kordon KİRAZ Kiraz Irmak Sk. POYRAZ Yıldız Sk. MELİSA IHLAMUR Yaka Cd. GÜNEŞLİ Havuzbaşı Yalı Yaprak Sk. )
Çiçekli ( Yasemin Sk. )
Kesinti ID : 3022776
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
Kesinti ID : 3022778
Saat : 17:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
Kesinti ID : 3022886
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa ( 7086/1. Sk. 7087. Sk. 7086/5 Pınar Cd. 7405. Sk. 7097. Sk. 7093. Sk. )