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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 8 Mart Cuma 2024 (bugün) elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Mart Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 8 Mart 2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 8 Mart 2024 12:52

İzmir’de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 8 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA

8 Mart Cuma 2024
Kesinti ID : 3022781
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa ( Cemalettin Aksu Cd. )

Bozköy

İzmir’de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

BALÇOVA

8 Mart Cuma 2024
Kesinti ID : 3022365
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak ( Çakır Efe Sk. Yeşil Camii Tarkan Sk. Site Sk. Mehmet Efe Sk. Kaan Sk. Hükümdar Sk. Hakan Sk. Hakan Deniz Sk. Demirci Efe Sk. Demirci Efe Cihangir Sk. Şelale Sk. Çağatay Sk. Çağatay Çakır Efe Sk. Yeşil Camii Tarkan Sk. Site Sk. Mehmet Efe Sk. Kaan Sk. Hükümdar Sk. Hakan Sk. Hakan Deniz Sk. Demirci Efe Sk. Demirci Efe Cihangir Sk. Şelale Sk. Çağatay Sk. Çağatay )

Onur ( Çağatay Sk. Yeşil Cami Sk. Kaan Sk. Çağatay Sk. Yeşil Cami Sk. Kaan Sk. )

Korutürk ( ÇAĞDAŞ İrim İmbat Sk. Tayfun Sk. Meltem Sk. Kasırga Sk. Kaktüs Sk. Demirci Efe Sk. Ahlat Sk. ÇAĞDAŞ İrim İmbat Sk. Tayfun Sk. Meltem Sk. Kasırga Sk. Kaktüs Sk. Demirci Efe Sk. Ahlat Sk. )

İzmir’de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA

8 Mart Cuma 2024
Kesinti ID : 3022363
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR


Naldöken

Yakaköy


Kesinti ID : 3022605
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy ( ÖYKÜ Özbek Sk. Özbek Zeytin Ekin Sk. Yaka Gündoğan Sk. Tepe Asma Cumba Sk. VADİ Dibek Damla Sk. kiraz Havuzbaşı Sk. Sevgi Sk. Ihlamur Sk. Selin Sk. Reyhan Sk. Mine Meltem Sk. Melisa Sk. Limon Sk. Kordon KİRAZ Kiraz Irmak Sk. POYRAZ Yıldız Sk. MELİSA IHLAMUR Yaka Cd. GÜNEŞLİ Havuzbaşı Yalı Yaprak Sk. )

Çiçekli ( Yasemin Sk. )


Kesinti ID : 3022776
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Karaçam


Kesinti ID : 3022778
Saat : 17:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Karaçam


Kesinti ID : 3022886
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR


Kemalpaşa ( 7086/1. Sk. 7087. Sk. 7086/5 Pınar Cd. 7405. Sk. 7097. Sk. 7093. Sk. )

İzmir’de elektrik kesintisi! 8 Mart Cuma 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA

8 Mart Cuma 2024
Kesinti ID : 3022799
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
Yıldız ( 220/7 Sk 220/7. Sk. 220/18. Sk. 220/17. Sk. 220/16. Sk. 220. Sk. 206/19. Sk. 206/14. Sk. )

Kozağaç ( 276/1. Sk. 220. Sk. )

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