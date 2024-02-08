İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Kozağaç ( Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 226. Sk. 228. Sk. 220. Sk. 217. Sk. 215. Sk. 213. Sk. 211. Sk. 209. Sk. 228/1. Sk. 235. Sk. 248. Sk. )
Atatürk ( 220. Sk. )
Yıldız ( 200/17. Sk. 242/19. Sk. 242/25. Sk. 242/22 Sk. 242/33. Sk. )
Çamlıkule ( 220/28. Sk. 290/2. Sk. 290/12. Sk. 220/42. Sk. 220/38. Sk. 220/37. Sk. 220/29. Sk. 220/27. Sk. 220/25. Sk. 220/22. Sk. 220/21. Sk. 220. Sk. 200/17. Sk. 290/5. Sk. 290/4. Sk. )
Çamlıkule ( 220/74. Sk. 220/58. Sk. 220/49. Sk. 220. Sk. 220/48. Sk. 220/47. Sk. 220/45. Sk. 220/30. Sk. 220/26. Sk. )
Çamlıpınar ( 293/12. Sk. 254/43. Sk. 254/42. Sk. )
Kesinti süresi: 10:00 - 16:00
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Kesinti yaşanacak mahaleller: Adatepe
Kesinti süresi: 9:00 - 12:00
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Kesinti yaşanacak mahalleler: Kırklar ( Karatekeli Cd. Karabağlar Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 13:00
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Kesinti yaşanacak mahalleler: Belenbaşı ( 3018/9 3018 3018/13 3018 Sk. 3018/15 Sk. BELEN )
Karacaağaç ( 3021/2 )
Kesinti süresi: 14:00 - 18:00