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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 8 Şubat (bugün) hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 8 Şubat Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 11:11

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik bugün İzmir'de ilçe ilçe planlanan kesintileri duyurdu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 8 Şubat Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kazımdirik ( 206. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00


Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

****

Yakaköy ( Kiraz KİRAZ POYRAZ kiraz )

Yeşilova ( 4045. Sk. 4027. Sk. 4047. Sk. 4076. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yaşanacak mahalleler: Kozağaç ( Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 226. Sk. 228. Sk. 220. Sk. 217. Sk. 215. Sk. 213. Sk. 211. Sk. 209. Sk. 228/1. Sk. 235. Sk. 248. Sk. )

Atatürk ( 220. Sk. )

Yıldız ( 200/17. Sk. 242/19. Sk. 242/25. Sk. 242/22 Sk. 242/33. Sk. )

Çamlıkule ( 220/28. Sk. 290/2. Sk. 290/12. Sk. 220/42. Sk. 220/38. Sk. 220/37. Sk. 220/29. Sk. 220/27. Sk. 220/25. Sk. 220/22. Sk. 220/21. Sk. 220. Sk. 200/17. Sk. 290/5. Sk. 290/4. Sk. )

Çamlıkule ( 220/74. Sk. 220/58. Sk. 220/49. Sk. 220. Sk. 220/48. Sk. 220/47. Sk. 220/45. Sk. 220/30. Sk. 220/26. Sk. )

Çamlıpınar ( 293/12. Sk. 254/43. Sk. 254/42. Sk. )


Kesinti süresi: 10:00 - 16:00

****

Kesinti yaşanacak mahaleller: Adatepe

Kesinti süresi: 9:00 - 12:00

***

Kesinti yaşanacak mahalleler: Kırklar ( Karatekeli Cd. Karabağlar Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00


***

Kesinti yaşanacak mahalleler: Belenbaşı ( 3018/9 3018 3018/13 3018 Sk. 3018/15 Sk. BELEN )

Karacaağaç ( 3021/2 )

Kesinti süresi: 14:00 - 18:00

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yaşanacak mahalleler: Altınkum ( Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi )

Ovacık ( Sağlıkçılar Sitesi Pembe Evler Sitesi Ovakent Ovacık Sağlık Sitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Market Bostancı Sitesi Cumhurıyet Sıtesı 7400 Sk. 7400. Sk. KIZKAPANI Kızkapan sağlıkçılar sitesi yolu 7400 Çağdaşkent Sitesi Özberil Sitesi Özpamir Sitesi BALLIBAĞ MEVKİİ Kabaçelik Mevkii Yuvamkentsitesi Sutur Sitesi Sertur Sitesi )

Musalla ( Soğanlık Küme Evleri Kızkapan 7172 sk. )

Çakabey ( 2010/1. Sk. )

Alaçatı

Kesinti süresi: 9:00 - 11:30

***

Kesinti yaşanacak mahalleler: Altınkum ( Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi )

Kesinti süresi: 11:30 - 17:00

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yaşanacak mahaleller: Demirtaş ( Çandarlı Dikili Yolu )

Esentepe ( İSMET İNÖNÜ 8. Sk. Edip Cansever Sk. 4. Sk. 7. Sk. Cumhuriyet Cd. ESENTEPE VATAN Çandarlı Dikili Yolu Çandarlı Yolu Cd. ESENTEPE ATATÜRK )

Merdivenli ( Merdivenli 3 Atatürk Cd. Merdivenli Vatan Merdivenli Köyü İç Yolu Merdivenli Atatürk Merdivenli Köyü Merdivenli 7 Merdivenli 5 )

Katıralanı ( KATIRALANI 4/1 Katıralanı 4 Katıralanı 3/1 Katıralanı 3 Katıralanı 1 Katıralanı Köyü İç Yolu Katıralanı Köyü ATATÜRK CAD. KATIRALANI 2/2 KATIRALANI 2 )

Uzunburun ( Uzunburun 6/1 Sk. Uzunburun1 Uzunburun 2 Uzunburun 3 Uzunburun 9 Uzunburun Atatürk Uzunburun Cumhuriyet UZUNBURUN 8 UZUNBURUN CUMHURİYET UZUNBURUN 6 Uzunburun 7 Sk. UZUNBURUN 5 )

Kesinti süresi: 10:00 - 13:00

****

Kesinti yaşanacak mahalleler: Denizköy ( 3. Sk. 15. Sk. Gama 1 Gama Esyer Sitesi Esyer Denizköy Danışkent Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. Denizköy 24 Sk. DENİZKÖY 15 DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Denizköy 3 Sk. Denizköy 11 Denizköy 12 Denizköy 13/1 DENİZKÖY 21 DENİZKÖY 26/1 27 Denizköy 10 Denizköy 1/1 Denizköy )

Bademli

Çandarlı ( BİMEYKO 26 BİMEYKO 16 BİMEYKO 30 BİMEYKO 48 1049 BİMEYKO 74 BİMEYKO 80 1090 TBMM Bimeyko 8 Sk. İlkyankı Sitesi İlkyankı 5 İlkyankı 3 İlkyankı 2 İlkyankı 1 Çağdaşlar Sitesi Çağdaş İzmir Sitesi Martı Sk. Eyko 38 EYKO 26 Eyko 127 Eyko 117 Eyko 115 Evren Sk. Ege Mavikum Sitesi Denizyolu Cd. DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Yeni Dostlar Sitesi 167 Tolgar Sitesi 1050 Meltemköy Tatil Sitesi Mavikum 234. Sk. 233. Sk. 232. Sk. 204/1. Sk. 203. Sk. 181/2. Sk. 172. Sk. 165. Sk. 1091. Sk. 1088. Sk. 1063. Sk. 1059. Sk. 1051. Sk. 1049. Sk. 1046. Sk. 1040. Sk. Denizkabuğu 3 Denizkabuğu 1 Bimeyko30 Bimeyko Sitesi Bimeyko 84 Bimeyko 82 Bimeyko 80 Bimeyko 8 Bimeyko 78 Bimeyko 76 Bimeyko 75 Bimeyko 69 Bimeyko 68 BİMEYKO 66 Bimeyko 64 Bimeyko 62 Bimeyko 61 Bimeyko 60 Bimeyko 6 Bimeyko 58 Bimeyko 54 Bimeyko 5 Bimeyko 46 Bimeyko 44 Bimeyko 42 Bimeyko 38 Bimeyko 37 Bimeyko 36 Bimeyko 34 Bimeyko 30 BİMEYKO 28 Bimeyko 27 Bimeyko 26 Bimeyko 23 Bimeyko 21 Bimeyko 20 Bimeyko 18 BİMEYKO 17 Bimeyko 16 Bimeyko 14 Bimeyko 12 Bimeyko 10 Bimeyko 1 226 Sokak Bimeyko 32 Sk. Bimeyko 3 Sk. BİMEYKO 66 1065 Sk. 235 Sk. 1050 Sk. 230 Sk. Bimeyko 44 S. 229 Sk. 228/3 172 Sk. 1087 Sk. 236 SK. 173 Sk. 1086 Sk. 1087 Sk. 1062 İLKYANKI 2 Bimeyko 82 Sk. Bimeyko 72 Sk BİMEYKO 34 Bimeyko 8 Sk. Bimeyko 16 Sk. Bimeyko 24 Sk. Bimeyko 30 Sk. Bimeyko Sk. Bimeyko 52 Sokak Bimeyko 84 Sk. 222 SK 236 Sk BİMEYKO 39 SK Bimeyko 50 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu BİMEYKO 37 BİMEYKO 43 228 BİMEYKO 82 230/1 226 Sk. Bimeyko 30 )

Kesinti süresi: 9:30 - 15:30

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