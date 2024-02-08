İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 8 Şubat (bugün) hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 8 Şubat Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...