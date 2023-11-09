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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (9 Kasım Perşembe) hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak, Menderes, Tire ilçelerinde uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 9 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 10:09 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 10:16

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de bazı illerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 9 Kasım Perşembe İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: GÜZELHİSAR

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: YAKACIK ( YAKACIK KÖYÜ İÇ YOLU YAKACIK YOLU )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: LÜTUFLAR

Kesinti saati: 10:00 - 10:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: LÜTUFLAR

Kesinti saati: 18:00 - 18:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: LÜTUFLAR

Kesinti saati: 3:00 - 3:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: LÜTUFLAR

Kesinti saati: 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: AYASKENT ( 2. SK. 3. SK. 4. SK. 5. SK. ARAPLAR SK. AYASKENT ATATÜRK AYASKENT KÖYÜ AZİZİYE KÖYÜ BAĞLAR CD. 1. SK. Bergama Cd. CAMİ 3. SK. CUMHURİYET CD. DERE CD. 3. SK. DOĞANCI KÖYÜ İÇ YOLU DÜĞÜN SALONU SK. EĞİTMEN SK. EŞREF BİTLİS CD. GAZİ HALİL İBRAHİM TULU SK. GAZİ İSMAİL SÖNMEZ SK. GAZİ MEHMET ŞAHİN SK. GÖÇBEYLİ YOLU HACI ARAP SK. HÜRRİYET CD. İNÖNÜ CD. )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Kasım Perşembe elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: KARACAOĞLAN ( 6244. SK. 6253. SK. )

YEŞİLOVA ( 4051/1. SK. 4061. SK. 4076. SK. 4088. SK. 6244. SK. )

YEŞİLOVA ( 4076. SK. 6244. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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