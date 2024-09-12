İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Bağyurdu Kazımpaşa ( Avcılar Sk. KALPAKKAYA İsmet İnönü Cd. İsmet İnönü İsmail Ulusan Özmete Çolak Ethem Sk. Çamdibi Sk. Çamdibi Yozgatlı Sk. Yozgatlı Yeşildere Yaprak Sk. Yangözoğlu Yaka Mevki Bent Yolu Umut Ulucak Tireli Tamtürk Sk. Seymen Sk. Seymen Sarıoğlu Sk. Sarıoğlu Sadullah Cengiz Oyun Alanı Sk. Oyun Alanı Okul Önü Nergis Zambağı Mehmet Cingöz Kırmızı Sk. Koca Hüseyin Kaymakçı Sk. Kaymakçı Kasap Ali Sk. Kasap Ali Karanfil Hürriyet Hafız Osman Sk. Hafız Osman Hacı Hasan Hacı Ethem Sk. Hacı Ethem Gürol Sk. Fevzi Çakmak Cd. Fevzi Çakmak Ekşioğlu Sk. Ebülhüda Sk. Ebe Emine Özkan Sk. Ebe Emine Özkan Dibektaşı Sk. Dibektaşı Deveci Ömer Dede Güme Cumhuriyet Alanı Beşikler Sk. Bekçi Sabit Sk. Bakırlı Sk. Ankaralı Sk. Ankaralı Ali Kurt Sk. Abdüloğlu Sk. Abdüloğlu )
Bağyurdu Yeni ( Hasan Tahsin Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Gardelya Emin Erol Cd. Doğan Değirmencioğlu Sk. Demirci Mehmet Sk. Belediye Bağyurdu Stadı Sk. Bahçelievler Sk. 8 EYLÜL KURTULUŞ BAĞYURDU İZMİR Şakiroğlu Ünveren Çavuşoğlu Mısırlı Bağyurdu İzmir Bahçelievler Adil Bey 8 Eylül Kurtuluş 7000. Sk. 7001 Kestaneli Bağlar Şehit Er Talip Yurdakul Sk. İsmail Er Cd. Çiçekçi 2. ÇEŞME Vargör Topçu Sk. Tavukçular Sk. Selçuk Saraçoğlu Sk. Saraçoğlu Cd. Saka Sk. Saka Parsa Ova Mısırlı Sk. Mimoza Sk. Mercanköşk Sk. Menderes Cd. Meltem Kumru Kumova Sk. Kumova Kestaneli Bağlar Kümeevleri Kara Mehmet Kahyalar )
Bağyurdu Kemal Atatürk ( Osman Atay Sk. Mustafa Sungur Kahveci Ali Sk. Kadir Usta Sk. Kadir Usta Hacıoğlu Sokak Hacıoğlu Sk. Hacıoğlu Esen Sk. Esen Bekçi İbrahim Sk. Bekçi İbrahim Behçet Atay Sk. Bağyurdu İzmir Cd. Bayraktar Sk. Bayraktar )
Ören Egemen ( Yiğitler Yolu Kümeevleri Papatya Morsalkım )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Bağyurdu 29 Ekim ( ÇEVİK GÖLET EKMEN YILMAZ ABASIZ Şehit Er Bekir Varol Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çevik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Zafer Uncular Sk. Turgutlu Cd. Turgutlu Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Namık Kemal Sk. Mehmet Tokmak Mehmet Bey Sk. Manavoğlu Sk. Manavoğlu M. Ali Sevinç Cd. Lise Kurt Ahmet Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kirazlık Kemal Atatürk Cd. Kemal Atatürk Kaymakam Bey Sk. Kaymakam Bey Kadıoğlu Sk. Hüseyin Özen Sk. Hüseyin Fadul Sk. Hulusi Öztansel Cd. Hanönü Hancı Sami Sk. Hancı Sami Halil Furan Çk. EMİNE HOCA Durmuşça Sk. Durmuşça Cami Kebir Sk. Bahçivan Sk. Atlas Asansör Sk. Asansör Arıkbaşı Sk. Arıkbaşı )
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
Yiğitler ( 6001 Aşağı Sk. Menengeç Mevkii Yolu Saz Yolu Yiğitler Kümeevleri Sk. Yiğitler Yol Yukarı Yukarı Yiğitler LİMON SK. menengeç mevkiiyolu kümeevler )
Yenikurudere
Sinancılar ( Sinancılar Köyü İç Yolu SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER SİNANCILAR KÖY YOLU )
Sarılar ( SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Beyler Yolu Beyler Sokak Saz Mah.Yolu Kümeevler )
Ovacık ( Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Merkez Yolu Karabağlar Yolu Güvendik Yolu Dedekler Yolu Damlar Yolu Cevizdere Yolu Celiller Yolu )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Mücahit Mücahit Sk. Müderris Nergis Sk. Ova Sk. Pazar Sk. Safir Sakarya Sakarya Cd. Sarı Akasya Savranoğlu Savranoğlu Sk. Seke Sk. Seyran Sk. Sezer Sk. STADYUM Su Değirmeni Su Değirmeni Sk. Taflan Topel Cd. Tuna Cd. Turgutlu Cd. Türk Yaka Sk. Yakaküme Yayla Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yağcı Sk. Yener Sk. Yonca Yusuf Ziya Gökalp Sk. Zeybek Zeybek Çk. ZÜBEYDE HANIM Çakıcı Çakıcı Çk. Çınar Çıra Ören Belediye Sk. Ören Cumhuriyet Ören Sk. Ören Turgutlu Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören İzmir Ören İzmir Cd. Örnek Sk. İncirlipınar Şadibey Cd. Şahinoğlu Şahinoğlu Sk. Şair Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şen Çk. Şimşek ÇİĞDEM YAKA KÜMEEVLER erdal inönü GÜR ZEYTİN Ataca Çk. Arıkaltı Cd. Akçeşme Sk. 3.Seyran. Sk. 2. Seyran Sk. 1. Seyran Sk. Ayanoğlu Japon MOTORCU HULUSİ Mor Menekşe Sk. Minare Sk. Minare Mevlana Sk. Mert Macar Limoncuk Sk. Kırman Sk. Kuşçu Sk. Kuşçu Kuş Sk. Kuş Kooperatif Sk. Karagöz Sk. Kanuni Irmak Sk. Hulisi Oğuz Hacı Davut Sk. Hacı Davut Gümüş Gelincik Gacara Hasan Ferah Çk. Fatih Cd. Fatih Erdal İnönü ERCAN Dikili Taş Sk. Demir Cami Çk. Beyler Sk. Beyler Beyazıt Sk. Beyazıt Barbaros Hayrettin Sk. Barbaros Hayrettin Balcı Sk. Bahçeciler Sk. )
Ören Egemen ( 1. Bahçeler Sk. 2. Bahçeler Sk. Bahçeler Dede Dere Eski Okul Eski Okul Sk. Gazeteci Uğur Mumcu Gazi Mustafa Kemal Kocabıyık Lilyum Merkez Mustafa Kemal Nuri Bayrak Çk. Ova Sınır Papatya Turgutlu2 Ulus Yağcılar Yücel Çamlık Çağlayan Çiçek Sepeti ÖREN TURGUTLU MEVLANA )
Yiğitler ( Yiğitler Yolu Kümeevleri )
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları