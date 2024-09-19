İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Dere ( YELLİKTEPE )
Cambazlı ( bozuk bahce sk. Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )
Büyükkömürcü ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Büyükkömürcü Yolu Büyükkömürcü Köyü İç Yolu )
Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu İNCİRLİOVA YOLU )
Boynuyoğun ( pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI )
Toki ( Tire Toki KİREÇTEPE )
Adnan Menderes ( ara ova yolu ara yol Patlıcan Çukuru Mvki. KİRECTEPE )
Çeriközü ( Çeriközü Köyü İç Yolu GÜLTEPE Çeriközü köyü iç yolu pınarbasşı sk )
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. TURK GECER SK Çiniyeri köy içi yol Çiniyeri Yolu )
Dağdere ( DARI DERESİ Dağdere Köyü İç Yolu Dağdere Yolu )
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( Dibekçi Köyü İç Yolu Dibekçi Yolu yamandere dıbekcı yolu dibekçi ara yol patıka )
Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu )
Işıklı ( Yol Kümeevler IŞIKLI CUMHURİYET GÖKÇEN YOLU Işıklı Köyü )
Küçükburun ( KÜÇÜKBURUN YAYLA Küçükburun Köyü Küçükburun Köyü İç Yolu )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
Küçükkömürcü ( küçükkömurcu dag yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu Küçükkömürcü Yolu )
Kürdüllü
Duatepe
İhsaniye ( CAYIRARASI MEVKII GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
Somak ( Somak Köyü Somak Köyü İç Yolu )
Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları