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İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (19 Eylül Perşembe 2024) elektrik kesintisi olacağını GDZ Elektrik duyurdu. Mağduriyet yaşamak istemeyenler "İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 19 Eylül Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:11

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 19 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Şirinkapı ( 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Dere ( YELLİKTEPE )

Cambazlı ( bozuk bahce sk. Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )

Büyükkömürcü ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Büyükkömürcü Yolu Büyükkömürcü Köyü İç Yolu )

Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu İNCİRLİOVA YOLU )

Boynuyoğun ( pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI )

Toki ( Tire Toki KİREÇTEPE )

Adnan Menderes ( ara ova yolu ara yol Patlıcan Çukuru Mvki. KİRECTEPE )

Çeriközü ( Çeriközü Köyü İç Yolu GÜLTEPE Çeriközü köyü iç yolu pınarbasşı sk )

Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. TURK GECER SK Çiniyeri köy içi yol Çiniyeri Yolu )

Dağdere ( DARI DERESİ Dağdere Köyü İç Yolu Dağdere Yolu )

Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )

Dibekçi ( Dibekçi Köyü İç Yolu Dibekçi Yolu yamandere dıbekcı yolu dibekçi ara yol patıka )

Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu )

Işıklı ( Yol Kümeevler IŞIKLI CUMHURİYET GÖKÇEN YOLU Işıklı Köyü )

Küçükburun ( KÜÇÜKBURUN YAYLA Küçükburun Köyü Küçükburun Köyü İç Yolu )

Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )

Küçükkömürcü ( küçükkömurcu dag yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu Küçükkömürcü Yolu )

Kürdüllü

Duatepe

İhsaniye ( CAYIRARASI MEVKII GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE )

Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )

Somak ( Somak Köyü Somak Köyü İç Yolu )

Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN başören )

Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Cumhuriyet ( Anadolu Cd. 6604. Sk. 6614. Cd. 6615. Sk. 6616. Sk. 6618. Sk. 6621. Sk. 6633. Sk. 6635. Sk. 6709. Sk. Alim Dağhan Cd. )

Şemikler
Cumhuriyet ( 6654/1. Sk. 6725. Sk. 6724. Sk. 6723. Sk. 6722/2. Sk. 6722. Sk. 6721. Sk. 6720. Sk. 6654. Sk. 6653/5. Sk. 6653/3. Sk. 6653/2. Sk. 6653. Sk. 6645/1. Sk. 6642. Sk. 6620. Sk. )
Cumhuriyet ( 6644. Sk. 6653. Sk. 6653/1. Sk. 6655. Sk. 6632. Sk. 6631. Sk. 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6626/1. Sk. 6626. Sk. 6601/3. Sk. 6601/2. Sk. 6638. Sk. 6640. Sk. 6641. Sk. 6642. Sk. 6642/1. Sk. 6642/2. Sk. 6643. Sk. 6643/1. Sk. )
Cumhuriyet ( 6645/3. Sk. 6704. Sk. 6706. Sk. 6707. Sk. 6645/4. Sk. 6708. Sk. 6710 6710/1. Sk. 6710/5. Sk. 6712. Sk. 6719. Sk. Alim Dağhan Cd. 6656. Sk. 6657. Sk. 6701. Sk. 6703. Sk. 6645/2. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Hacı İsa ( ÇELEN NARİNCE ERDOĞAN KER Ece Sk. Bülent Baratalı Blv. )

Yenikent ( UYGAR Nur Dikmen Cd. 75.YIL CUMHURİYET Uygar Sk. )

Yelaltı ( KISMET ELMAS )

Kesinti saati: 9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Hacı İsa ( Necati Cumalı Cd. )

Kesinti saati: 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Yeni ( GÜR GENERAL FAHRETTİN DEMİRCİLER Necati Cumalı Cd. )

Yaka ( YEŞİLTEPE KIR ILICA ÇAY ELVAN )

Hacı İsa ( Balkış Sk. ÇELEN ZEYTİN Yavuz Sk. Turunç Sk. CAMİ )

Kesinti saati: 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları