İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 19 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...