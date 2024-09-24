İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: 30 Ağustos ( 7203. Sk. 7207. Sk. 7112. Sk. 4. Cd. 3. Cd. 7213 7217 7216 7214. Sk. 7215. Sk. 7216. Sk. 7207 Site İci Yolu 7201. Sk. )
Hatundere ( 6121. Sk. 6131/1 HATUNDERE 6128 6132 6120. Sk. 6119. Sk. 6118. Sk. 6117. Sk. 6116. Sk. 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6112. Sk. 6111. Sk. 6110. Sk. 6109. Sk. 6108. Sk. 6107. Sk. 6106. Sk. 6104. Sk. 6103. Sk. 6101. Sk. 6131 6122. Sk. )
B. Hayrettin Paşa
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Haykıran ( 813. Sk. 805. Sk. 806. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. İc Yol İc Sokak Yol Sarıkaya Mevki Yolu Gazi Atatürk Cad. 900. Sk. 821. Sk. 819. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813/1. Sk. 800 812. Sk. 818 826 800. Cd. 800. Sk. 800/1. Sk. 800/2. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 804. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Karaorman
Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları