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İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (24 Eylül Salı ) İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? soruları yanıt buldu. İşte 24 Eylül Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:51

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri olması bekleniyor. Vatandaşlar kendi ilçeleri ve mahallelerinde kesinti olup olmayacağını araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

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İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kürdüllü ( kurdullu mah. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Eskioba ( Eskioba Köyü İç Yolu Eskioba Köyü )

Eskioba ( ESKIOBA KUME EVLERİ Eskioba Köyü Eskioba Köyü İç Yolu )

Alacalı

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kuşçular ( 8026. Sk. 8020/1 8076/3 8046 8084 8085 8032 8032/3 8032/4 8032/2 8022 8020 8028. Sk. 8046/1. Sk. 8076 Sk. 8076/1 Sk. 8077 Sk. KUŞÇULAR 8083 8077/1 )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yaka ( Ilgaz Sk. IŞIK KARAALAN SÜMER SIRA DEĞİRMENLER YEŞİLTEPE Şehit Kemal Sk. GÜL GÖKÇEN Dikmen Sk. AVCILAR 2.ÇAY GÜR )

Kesinti saati: 9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bademli ( Bademli 39 )

Kesinti saati: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: 30 Ağustos ( 7203. Sk. 7207. Sk. 7112. Sk. 4. Cd. 3. Cd. 7213 7217 7216 7214. Sk. 7215. Sk. 7216. Sk. 7207 Site İci Yolu 7201. Sk. )

Hatundere ( 6121. Sk. 6131/1 HATUNDERE 6128 6132 6120. Sk. 6119. Sk. 6118. Sk. 6117. Sk. 6116. Sk. 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6112. Sk. 6111. Sk. 6110. Sk. 6109. Sk. 6108. Sk. 6107. Sk. 6106. Sk. 6104. Sk. 6103. Sk. 6101. Sk. 6131 6122. Sk. )

B. Hayrettin Paşa

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Haykıran ( 813. Sk. 805. Sk. 806. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. İc Yol İc Sokak Yol Sarıkaya Mevki Yolu Gazi Atatürk Cad. 900. Sk. 821. Sk. 819. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813/1. Sk. 800 812. Sk. 818 826 800. Cd. 800. Sk. 800/1. Sk. 800/2. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 804. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Karaorman

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları